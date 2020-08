Las Pirámides de Egipto fueron iluminadas como signo de solidaridad con Líbano (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este 4 de agosto en horas de la noche (fecha y hora de América), fueron iluminadas las Pirámides de Egipto, con los colores de la bandera del Líbano, como muestra de apoyo y solidaridad a ese país ante el trágico hecho ocurrido este día.

lapatilla.com

“Nuestras más sinceras condolencias al gobierno y al pueblo de El Líbano por el trágico suceso (…) pedimos a dios todopoderoso la pronta recuperación de los heridos y que inspire paciencia y consuelo a las familias de las víctimas” escribió el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi en redes sociales.

BREAKING – The Egyptian pyramids, have been lit up in the colors of the #Lebanese flag to pay tribute to those killed and injured in #Beirut #LebanonExplosion pic.twitter.com/59VH7O8BAB

— SV News ? (@SVNewsAlerts) August 4, 2020