No quiere hacer más música: Bruno Mars desea ser modelo en la marca de Rihanna

El pasado lunes, Bruno Mars reveló que las últimas semanas se ha sentido más estresado de lo normal en su proceso de creación artística, afirmando que: «A veces me siento tan frustrado escribiendo música que me miro en el espejo y me digo debería haber sido modelo ?».

Seguidamente, hablando sobre una carrera en el mundo del modelaje y la moda, escribió también otro segundo mensaje: “A mí, @rihanna, me gustaría enviar algunos de mis primeros planos para tu campaña Fenty Skin.Acabo de hacerme algunos nuevos de los que estoy realmente orgulloso”, afirmando a modo de broma para todos los fanáticos.

Rihanna acaba de lanzar su línea Fenty Skin Care con una ceremonia virtual de inauguración para sus primeros tres productos, un limpiador, un tónico serum y una crema hidratante con pantalla solar, agregando que su línea de maquillaje es para género unisex y por ende, Bruno se ofreció a ser uno de sus hombres de catálogo.

Finalmente, otros famosos si participaron para la campaña de la cantante barbadense, entre ellos Lil Nax X y ASAP Rocky.

Este lunes la marca Fenty Skin también agregó que además de ser una marca para todos los géneros, es vegana, libre de crueldad animal, no afecta a los corales y sus envases son reutilizables.

