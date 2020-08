¡Pánico en Disney! Un bote de Splash Mountain se hundió con pasajeros a bordo (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cinco visitantes del parque Disney World Orlando, en el estado de Florida, vivieron el pasado domingo minutos de auténtico terror cuando el bote en el que viajaban comenzó a hundirse.

Por Infobae

Ocurrió en uno de los canales de Splash Mountain, una atracción acuática basada en el universo de La Princesa y el Sapo, película del 2009 que cuenta la historia de Tiana, la primera princesa afroamericana de la compañía.

Cuando llegaban al tramo final del trayecto, las personas a bordo de la balsa notaron que se estaba hundiendo, y rápidamente desembarcaron para ponerse a salvo. En pocos segundos, el agua cubrió por completo el tronco, tal y como se aprecia en los videos y fotografías que compartieron los testigos en redes sociales.

A pesar de la gravedad del incidente, y del susto que vivieron los tripulantes, la trabajadora de la atracción que acudió al lugar les llamó la atención por haber descendido del vehículo sin autorización.

“Salimos del bote porque estaba hundiéndose mientras estábamos atrapados allí, y la empleada de Disney World decidió decirnos que deberíamos habernos quedado en el bote, pero se hundió tan pronto como nosotros salimos… agradable #DisneyWorld #SplashMountain #MagicKingdom #Disney ¿No está bien?”, escribió en su cuenta de Twitter la joven Skyelar Ingersoll (@skyelaringrsoll), junto a un video en el que se aprecia cómo los vagones quedaron completamente sumergidos.

En la grabación, de apenas seis segundos, se observa cómo después de saltar del tronco, el grupo de cinco amigos esperó en un pequeño pasillo a uno de los bordes del canal. Una decisión que para la empleada del parque fue imprudente.

“¿Ves el bote?”, grita Skyelar Ingersoll en el clip.

“Sí, lo entiendo, pero es un peligro para la seguridad”, contesta de forma contundente la empleada.

En declaraciones al diario Orlando Hols, la joven de 20 años de los Ángeles, California, contó que era la primera vez que visitaba el parque de Florida.

“Estábamos casi al final del viaje. Empezamos a notar que el agua empezaba a entrar en el bote después de la caída final”, recordó Skyelar. “Al final, el tronco se detuvo y se atascó. Esperamos un rato, pero comenzó a hundirse y a llenarse de agua. Fue entonces cuando saltamos. Tan pronto como salimos, todo el tronco quedó prácticamente sumergido bajo el agua”.

En su opinión, el trato que recibieron de la empleada de Disney inmediatamente después del incidente, fue insensible y poco profesional.

“Nos dio una conferencia sobre permanecer en el bote, a pesar de que claramente no era seguro que nos quedáramos sentados en un bote que estaba sumergido”, apuntó la visitante. “Hablamos con el personal administrativo y el personal de relaciones con los huéspedes y fueron muy profesionales, pero el trabajador inicial no fue útil ni profesional”.

En la mañana de este martes, el video que compartió Skyelar en Twitter sumaba más de 374,600 visualizaciones y 2,600 comentarios. Muchos usuarios apoyaron al grupo de jóvenes, y defendieron que en una circunstancia similar la gran mayoría habría actuado igual.

“Lo importante es que están a salvo, sí, ellos podrían haberse quedado, pero no importa. El trabajador debe ser más comprensivo. Es instinto humano intentar huir de una situación de peligro. Yo también habría salido. No era una fiesta en la piscina”, escribió Kerri-Ann (@live_forever767).

“Yo habría salido también. Entiendo que la trabajadora se ceñía a las normas pero algunas situaciones requieren pensar un poco más”, añadió Noah Lange (@NoahLange1).

El accidente en el parque se produce un mes después de que Disney anunciara planes para reinventar Splash Mountain, ubicada en Magic Kingdom, para adaptarla a los pasajes de la película de 2009 La Princesa y el Sapo, un proyecto en el que la compañía llevaría trabajando más de un año.

“La reinvención de Splash Mountain es de particular importancia hoy en día. El nuevo concepto es inclusivo, uno con el que todos nuestros huéspedes pueden conectarse e inspirarse, y habla de la diversidad de los millones de personas que visitan nuestros parques cada año”, expresó en un comunicado.

La decisión se tomó después de que la temática de Splash Mountain despertara controversia, por basarse en la película de Disney de 1946 Song of the South, criticada por emplear estereotipos racistas.

Hasta el momento, el parque, que volvió a abrir al público entre el 11 y el 15 de julio tras el cierre por la pandemia del COVID-19, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente.