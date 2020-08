Portavoz de la OMS es interrumpida por el aullido de su perro durante una entrevista en vivo (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La doctora Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), estaba realizando una entrevista en vivo para la cadena británica Sky News este lunes, cuando inesperadamente su perro parece que también quiso participar en la conversación.

Por RT

“Este virus parece arreglárselas muy bien en los lugares más calientes; se está embraveciendo en Brasil y Australia está en su segunda ola”, estaba comentando la experta, cuando de repente el can, que no aparece en la imagen, la interrumpió con un fuerte aullido.

La doctora hizo un gesto para callar a su mascota, pero el presentador Niall Paterson no pudo contener la risa y decidió no ignorar lo sucedido.

During an interview with Sky News about the #COVID19 pandemic, Dr Margaret Harris of the @WHO got a surprise a visit from her dog, who wanted to get involved.

For more videos, click here: https://t.co/BcLzcHiPSE pic.twitter.com/60x8xybfWo

— SkyNews (@SkyNews) August 3, 2020