Supuesta ex esposa de Verónica Castro rejuveneció 10 años en 9 días con este procedimiento

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La animadora mexicana Yolanda Andrade se hizo distintos procedimientos estéticos que la hicieron transformarse en tan solo unos días y mostró el proceso.

El Farandi con información de TVNotas

La mujer de de 48 años, quien hace casi dos semanas se hizo unos cuantos retoques, logrando resultados sorprendentes, puesto que luce totalmente rejuvenecida.

De acuerdo con una entrevista «Tv Notas«, Yolanda Andrade contó detalles acerca de las diversas operaciones que recientemente se realizó.

“Yolanda, es asombroso tu cambio; cuéntanos cómo te animaste a esta cirugía”, inicia la entrevista.

“Pues todo surgió en nuestro programa Montse y Joe; un día asistió como invitado el médico en cirugía plástica y reconstructiva, Miguel Ángel Guevara, donde me habló de un procedimiento de rejuvenecimiento por medio de una operación con láser, y aunque al principio no me llamó mucho la atención, poco a poco me fue metiendo la espinita hasta que me convenció”.

-¿Por qué?

“Jamás me había tocado la cara; tenía ciertas arruguitas y patas de gallo, pero pues es normal, y me sentía muy a gusto, pero conforme iba escuchando al doctor, me generó mucha confianza y una intuición positiva, pues es muy claro y preciso para explicarte lo que te va a hacer. El temor que luego te da de someterte a una operación y quedar mal o que te pueda causar depresión, se fue por completo y dije: ‘¿Por qué no apapacharme y darme esto?’ Entonces decidimos hacer un Reto Joe-Guevara y me animé; siempre tuve confianza en que sería un éxito la cirugía”.

-¿Cuándo fue la cirugía?

“El pasado 17 de julio, y fue una intervención muy rápida no invasiva, duró dos horas y luego una hora más en lo que pasaba la anestesia y checaban que todo estaba en orden; incluso ese mismo día salí de la clínica a las tres horas de la operación. Me quitaron la grasa de los ojos, las patas de gallo, me estiraron la piel”.

-¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?

“La primera noche no podía dormir; sentía dolor, incomodidad, pero al paso de los días fueron desapareciendo las molestias. He cuidado bastante mi alimentación y he estado yendo a la clínica para revisiones y terapias; además de que he tenido que usar una banda para sostener la cara en lo que todo se acomoda, con ella me duermo”.