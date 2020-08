Desde el corazón de la tragedia: Imágenes satelitales de Beirut antes y después de la explosión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Conmoción en el mundo tras la mega explosión suscitada en el Puerto de Beirut, ubicado en la capital de Líbano, que arrasó con media ciudad, y dejó más de un centenar de muertos y 4.000 heridos

lapatilla.com

Las imágenes fueron devastadoras, tanto videos como fotos, helaron la sangre de las personas que apreciaron la situación por redes sociales, y un día después, el usuario de la plataforma Twitter, Samir Madani, reveló la primera vista satelital de Beirut antes y después de la explosión.

We have the first satellite picture captured this morning over Beirut (right) 2020-08-05 by @planetlabs vs 2020-07-26 (left). Red circled area is where the explosion took place. pic.twitter.com/Bsa4E8f95u

— Sam (@Samir_Madani) August 5, 2020