URD recalcó su postura en rechazo al show electoral planteado por el régimen de Maduro

Posteado en: Política, Titulares

La Unión Republicana Democrática (URD) se pronunció este miércoles para reafirmar su rechazo al régimen usurpador de Nicolás Maduro y para apoyar la medida por parte de los partidos políticos democráticos del país de no apoyar la farsa electoral de la cúpula corrupta que se tiene prevista para el próximo 06 de diciembre.

A continuación, el comunicado de URD:

URD persiste en su propósito de oposición a fondo al régimen usurpador. Por lo que DECLARA:

PRIMERO:

La Comisión de Estructuración de partido Unión Republicana Democrática (URD) plenamente autorizada por sus directorios regionales, municipales, simpatizantes y amigos: Habida consideración de lo anunciado en forma pública por 27 partidos de la Oposición venezolana, mediante la cual informan sobre su decisión de no “participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el CNE designado por el TSJ”. A la vez que peticionan “no colaborar con la estrategia de la dictadura, convienen en la convocatoria de todas las fuerzas sociales y políticas” para restablecer la participación plena de todos los partidos políticos con sus legítimas autoridades” y demás consideraciones que damos por reproducidas…Fuerzan a nuestra organización política URD, la cual no obstante no haber suscrito el documento de marra, sin entrar a considerar del por qué, ni darle carácter de desaguisado el no haber aparecido compartiéndolo. Ni sentir suspicacia de no consideración, que pueda hacernos advenir en “malos presagios.”Con la honestidad que la caracteriza: Felicita a las 27 organizaciones que se han acordado en una línea de estrategia no entendida en otras oportunidades, por los que conformaron grupos de direcciones políticas (MUD), insufladas en contradicciones y supuestos subjetivismos vanidosos que retardaron la participación de la concurrencia colectiva, como instrumento dialéctico que nos hubiera conducido al cese deseado de la Usurpación, hoy ejercida por Nicolás Maduro quien con manifiesta incapacidad funcionarial no es más que arbitrario representante de un Estado fallido y forajido que nos hunde en la miseria.

Prestarse para concurrir a unas elecciones instrumentadas a la imagen y semejanza del ilegal nos convertiría en comparsa, fiadora de la aventura de perpetuación del que ilícitamente se ha sustituido todos los Poderes Públicos. Proceso este denunciado como fraudulento en oportunidades anteriores por los urredistas, dado ser contario al principio constitucional de que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución”

SEGUNDO:

Considerada de gran estima y significación el acuerdo pactado: URD ratifica su inveterada línea de oposición a fondo a las arbitrariedades llevadas a cabo por el presidente Maduro. Línea irreversible que durante el mandato del régimen fascista se ha mantenido sin solución de continuidad, la cual no es otra que el de no servir de Cirineo a un Gobierno que nos priva de nuestros derechos. Que se vale de unos políticos conversos que a su servicio se han querido pasar por opositores. Que favorecidos por un CNE de activistas políticos se hicieron dueños de partidos, sin cumplir la sentencia draconiana que la Sala Constitucional profirió como instrumento perverso para impedir la validación de partidos tradicionales de gran prestigio ético y moral. Llegando al extremo de expropiar directivas de organizaciones políticas entre cuales señalamos a AD, Copey, un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. Lo cual evidencia que el “Gendarme” entredicho fomenta la practica fascista del anti partidismo. Todo con el propósito deliberado de exterminar la representación proporcional de las minorías.

TERCERO:

URD, aprovecha este propósito de concertación unitario, el cual también ha fomentado en sus protestas diversos gremios, para ratificar la esencia de su acervo doctrinario, lo que nos ha llevado hacerle oposición a fondo a un régimen de facto, dando por entendido: Que la legitimidad de una legalidad, tiene que reposar en los principios fundamentales de: Paz. Libertad, bienestar y democracia.

Para la Comisión de Estructura de URD. El fundamento de toda legalidad no es histórico ni mucho menos un juego de palabras. Es ideológico. Por los que los 27 partidos que firman el documentos del cual nos hemos hechos solidarios; como la mayoría de nuestras instituciones sociales, políticas y gremiales no firmantes, inmersas en infelicidad, ordena como obligación urgente ajustarlas a las necesidades objetivas producidas por el proceso ostensible de la lucha.

Damos por entendido: Ello aprendido de nuestra filosofía política, constatado en más de 20 años de oposición a fondo al gobierno fallido y forajido, y así lo hacemos extensivo a nuestro iguales opositores: Que debemos concientizar, entender, que en la política como oficio lo importante es que haya conexión en la comunicación de las comunidades: Que sus reclamos, sus angustias tienen que ser reflejadas en la vida política Que Venezuela está inserta en la globalización Que se debe poner voluntad espontanea en la conciencia de realización de la instauración del Estado de Derecho. No olvidar por ninguna circunstancia que la voluntad del Pueblo sigue siendo la voluntad de él voluntad del Pueblo, cuando ella se expresa en la mayoría. En la AN se expresó la voluntad de la mayoría. Esta se ha manifestado en el nombramiento del diputado Juan Guaidó como Presidente Provisional de Venezuela; por el cese de la usurpación; por un CNE con autoridades probas; por una Gobierno de Emergencia y por unas elección presidencial ajustada a la Constitución El gobierno presidido por Guaidó goza del respaldo unánime del pueblo; así como de un inmenso respaldo internacional. No hay razones para que algún sector opositor actúe en contario a lo dispuesto por la AN. Debemos respaldarle. Carecemos de razones para no hacerlo.

CUARTO:

URD, aprovecha la oportunidad que nos permite la presente declaración, ratificar el criterio expresado en otras oportunidades sobre nuestra institución militar, la cual realiza tareas de manera permanente a la sociedad. La hemos considerado como una organización extraordinaria, como factor de estabilidad de la Nación; que no deja de representar un equilibrio entre la fuerza militar y la participación ciudadana, por lo que entendemos que la FA no está sola para combatir y atacar, sino que están más para preservar la ayuda humanitaria cada vez que la nación es azotada por una crisis. Nuestra fuerza armada a partir del triunfo del movimiento cívico militar del 23 de enero de 1958, ha recobrado su carácter institucional apegado a la constitución y enfrentada a todo intento militar golpista que quiera desconocerla. El ejército, así lo entendemos, no se encuentra al servicio de un caudillo. Es una organización profesional no política al servicio de la defensa de la nación; y cumpliendo lo que prescribe la Carta Magna.

Pensamos que los militares. No el militarismo representan la institución idónea para hacer que la paz civil, sea uno de los objetivos que se lleva a cabo para revertir la civilidad. Tenemos fe en que la institución armada sea instrumento indispensable para asentar la libertad. Nos situamos entre los que creemos que: Que Dios es bueno.

QUINTO:

Por último URD, imbuida en la necesidad de un Gran Frente de Concentración Nacional. Indispensable para continuar la lucha contra el abuso de autoridad. Tercamente empeñada en el pronto restablecimiento de la institucionalidad democrática. Le da acogida positiva a la declaración acordada por los 27 partidos. La considera coincidente con nuestra solicitud de Unidad; y con sus esperanzas puestas en ello. Se pone a la orden de los firmantes, como también a las órdenes de las otras asociaciones gremiales. Sindicales, sociales y de los sectores no organizados para prestarle sus servicios en cualquier requerimiento que se haga menester. PATRIA Si… COLONIA NO.

RAFAEL RODRÍGUEZ MUDARRA, presidente de la Comisión de Estructura Nacional de URD.