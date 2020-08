Las grandes novedades que llegarán a WhatsApp en los próximos meses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pandemia de coronavirus ha provocado que muchas redes sociales y plataformas online se tomen más en serio el peligro que esconde la desinformación. WhatsApp, «app» propiedad de Facebook, es uno de los espacios que más pasos ha dado en este sentido. Recientemente, el servicio de mensajería instantánea tuvo a bien lanzar una actualización. La novedad más importante en su interior fue la inclusión de una funcionalidad que permite a quien la emplea comprobar si los mensajes que le reenvían son veraces o si, por el contrario, se trata de bulos. Una herramienta con la que, además, se llevaba tiempo especulando. Y no es la única.

Por: ABC

Quien sea uno de los más de dos mil millones de usuarios que tiene la aplicación sabrá que, cada cierto tiempo, WhatsApp tiende a recibir nuevos servicios. Entre los más interesantes que han llegado en los últimos tiempos se encuentran el modo oscuro y la posibilidad de limitar los contactos que pueden añadir a un usuario a un grupo. Todo indica, además, que la cosa no quedará aquí. El servicio está trabajando desde hace tiempo para adoptar otro buen puñado de novedades que, esperemos, llegarán en los próximos meses tanto a dispositivos iOS como Android. Recogemos algunas de las más interesantes.

La misma cuenta, diferentes dispositivos

La posibilidad de emplear la misma cuenta en diferentes dispositivos es, sin duda, una de las funcionalidades más esperadas por los usuarios de la plataforma. Gracias al portal especializado en información sobre la aplicación, WABetaInfo, sabemos que la plataforma ya está trabajando en fase beta para hacerlo posible.

Según este medio, el servicio permitirá emplear una misma cuenta en un máximo de cuatro dispositivos. Sin embargo, por el momento desconocemos si solo estará disponible en «smartphones» o si, por el contrario, también se podrá emplear con tabletas y otro tipo de dispositivos. Cabe recordar que Telegram, la principal competidora de la aplicación propiedad de Facebook ofrece este servicio a sus usuarios desde hace tiempo.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

???? pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020