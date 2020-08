Selena Gomez presumió de lo que tiene en su refrigerador: Comida sana y chatarra para enfrentar la pandemia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Selena Gomez estrenó la función de “Reels” desde su cuenta de Instagram y desde la comodidad de su cocina. A través de un clip de poco más de 10 segundos, la cantante mostró al mundo cómo divide los elementos importantes de su cocina.

Por infobae.com

La grabación comienza con ella frente a unas puertas que parecen ser de algún cajón, pero al abrirlas se descubre el congelador y el refrigerador que están en la cocina de la cantante.

“Esta es la situación actual de mi refrigerador y de mi congelador. Aquí les puedo mostrar la diferencia”, dijo la cantante.

En el lado derecho se encuentra la nevera, ahí se podían ver varias frutas y verduras, así como esenciales como jugos, leche y algunos otros ingredientes. Mientras que del lado izquierdo, en donde se guardan los congelados, mostró una selección de al menos una docena de helados.

Este miércoles Gomez, la chef Antonia Lafaso y el productor ejecutivo del nuevo programa, Aaron Saidman, hicieron un panel virtual para explicar más a fondo de lo que tratará este nuevo show hecho a la distancia.

“No hago nada que no quiera, por supuesto, pero la vida me da tantos desafíos diferentes, y realmente pensé que esto sería algo alegre, porque definitivamente me estaba deprimiendo. Sé que están sucediendo muchas cosas que son más importantes, pero esta fue una oportunidad para hacer algo que pudiera hacer sonreír a la gente”, explicó la intérprete de “Look At Her Now”.

La cantante de verdad espera que la gente se pueda identificar con ella, pues aunque le fascine la comida, a la hora de hacer los platillos, no es la más hábil.

“Espero que se rían porque me veo como una tonta. Quería hacer esto simplemente porque me encanta cocinar, pero no sé cómo hacerlo todo el tiempo”, agregó.

Mientras Gomez estaba en su propia cocina, sus abuelos y amigos que se quedaron con ella durante la cuarentena, fueron los únicos que están dentro de la casa de la estrella. Mientras que el equipo de producción trabajó de forma remota.

“Me costó mucho hacer eso, porque por mucho que disfrute mi posición, definitivamente trato de mantener una vida más privada, pero esto fue diferente para mí. Estaba realmente emocionada porque me acabo de mudar a mi casa, y esa es mi nueva cocina en el programa, así que básicamente no me había mudado oficialmente todavía. No tenía ciertos muebles, y simplemente no me sentía como si fuera mi casa todavía, así que estaba realmente bien para mí”, compartió.