Manhattan sufre un apagón masivo (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Un apagón masivo registrado este viernes por la mañana en Manhattan ha dejado a una gran parte de la ciudad de Nueva York sumida en la oscuridad.

Por actualidad.rt.com

Gran parte de Nueva York se quedó sin electricidad poco después de que la tormenta tropical Isaías azotara la costa este del país.

Según informes de medios locales, el servicio eléctrico empezó regresar paulatinamente en algunas zonas del distrito media hora después.

Woke up to no power on the #UES

More confused than scared since I was half asleep. Lol (power has since returned to my building!) pic.twitter.com/KINem50QB7 — Kristine Garcia (@graciaskristine) August 7, 2020

Here's a look at the moment the power goes out in upper Manhattan this morning at 5:17AM @News12NJ pic.twitter.com/39bcEkWJ4s — Jeremy Settle (@JeremySettle) August 7, 2020

La compañía de energía eléctrica Consolidated Edison informó que al menos 119.039 usuarios se quedaron sin el servicio.

El servicio de transporte de la ciudad también se vio afectado, incluido el metro de Nueva York. Las autoridades advirtieron a los viajeros que usan la ruta entre Brooklyn y Manhattan que podrían producirse retrasos.