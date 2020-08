AP: El régimen de Maduro habría violado el derecho a la defensa de militares estadounidenses implicados en la “Operación Gedeón”

Tribunales del régimen chavista condenaron a dos exsoldados de las fuerzas especiales estadounidenses a 20 años de prisión por su participación en un ataque a la playa lleno de pifias con el objetivo de derrocar al dictador Nicolás Maduro.

Por: Por SCOTT SMITH y JOSHUA GOODMAN || AP

Los abogados de los ex Boinas Verdes, Luke Denman y Airan Berry, dijeron que se les prohibió participar en los procedimientos secretos de la cárcel el viernes por la noche por lo que consideran una violación de sus derechos constitucionales de defensa.

El fiscal jefe de Maduro anunció la sorpresiva decisión el viernes por la noche.

“ELLOS ADMITIERON SU RESPONSABILIDAD POR LOS HECHOS”, anunció Tarek William Saab en Twitter, y agregó que los procedimientos continuarán contra decenas de otros acusados ??acusados ??de ayudar en la redada del 3 de mayo. No ofreció detalles.

La “Operación Gideon” se lanzó desde campos de entrenamiento improvisados ??en la vecina Colombia y dejó al menos ocho soldados rebeldes muertos y más de 60 más fueron encarcelados.

El ex boina verde Jordan Goudreau, que operaba una empresa de seguridad con sede en Florida llamada Silvercorp USA, se atribuyó la responsabilidad del fallido ataque y había contratado a sus dos excompañeros del ejército para preparar un pequeño grupo de soldados venezolanos desertores que vivían en los campamentos improvisados. Los fiscales chavistas ordenaron su arresto. Se cree que Goudreau se encuentra en Estados Unidos, donde también está siendo investigado por posiblemente violar las leyes de tráfico de armas en relación con la incursión fallida.

NEW: Venezuelan lawyers for Ex-Green Berets tell @AP they have been barred from talking to their clients and were not advised of Friday night's jailhouse proceedings. They say 20-yr sentence for the botched raid against Maduro is "a perversion of justice." https://t.co/iAJ7kIBvhp

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 8, 2020