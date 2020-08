Entre piedras y gases lacrimógenos: Libaneses protestaron tras las explosiones en Beirut (Imágenes)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Policía se ha visto obligada a usar gases lacrimógenos contra una multitud que ha intentado irrumpir este sábado en el edificio del Parlamento de Líbano, culpando a las autoridades por la trágica explosión en Beirut. Los manifestantes intentaron romper barricadas y arrojaron piedras.

Por RT

Las imágenes muestran a oficiales antidisturbios, equipados con escudos, avanzando para dispersar a la multitud en las calles centrales, mientras el gas lacrimógeno se dispersa en el aire.

Muchos de los manifestantes inconformes con la situación, usando máscaras faciales, arrojan objetos contra las fuerzas de seguridad y se niegan a retirarse.

En otras imágenes difundidas por medios locales se puede ver a miles de personas congregadas en la Plaza de los Mártires de Beirut.

Otro video muestra a manifestantes marchando por las calles de unas de las zonas afectadas por las explosiones, pidiendo que se derroque al Gobierno.

“El pueblo pide la caída del régimen”, fueron algunas de las frases que corearon los asistentes haciendo un llamado a la “revolución”. Algunos carteles llevaban escritas las palabras: “Váyanse, todos son asesinos”, recoge Reuters.

March just departed from Mar Mikhael – one of the most impacted areas from the explosion – towards Martyrs' Square in downtown Beirut. Calls to overthrow and behead the regime abound. pic.twitter.com/gtL6270xZv

— Nadim El Kak | ???? ????? (@NadimElkak) August 8, 2020