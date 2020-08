¿Cómo es el descenso de una nave espacial cuando regresa a la Tierra? Astronauta comparte una INCREÍBLE FOTO

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El pasado domingo 2 de agosto, la Dragon Capsule de Space X regresó a la Tierra luego de estar dos meses en la Estación Espacial. Tim Peake, un astronauta inglés, compartió en su cuenta de Twitter una increíble imagen de lo que se ve desde adentro de una cápsula cuando ésta ingresa a la atmósfera de nuestro planeta.

Por La Nación

“Esta es la vista durante el reingreso, ya que las temperaturas exteriores alcanzan alrededor de 1900C y las cargas g se acumulan hasta 4 o 5g. La atmósfera es esencialmente su freno de aire por varios minutos”, escribió el astronauta ilustrando la increíble foto, que ya fue compartida más de 1400 veces y tiene 7000 me gusta.

El regreso de la sonda (en la que viajaban Bob Behnken y Doug Hurley) marca el último paso en la misión diseñada para probar el sistema de lanzamiento de SpaceX. Esto marcará una nueva era para la NASA, llevando a la agencia espacial un paso más cerca de hacer realidad los viajes espaciales comerciales.

This is the view during reentry, as temperatures outside reach around 1900C and g-loads build up to 4 or 5g. The atmosphere is essentially your air brake for several minutes. https://t.co/2IGtJaHAN3 #SpaceX pic.twitter.com/BwBfcMal2P

— Tim Peake (@astro_timpeake) August 2, 2020