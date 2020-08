¡Estremecedor! Las sentidas palabras de Daniela Alvarado a un mes de la muerte del “Negrito Fullero”

View this post on Instagram

Un mes y no lo puedo creer… Es decir, lo entiendo, entiendo a Dios en su sabiduría infinita, en su amor profundo por todos sus hijos y entiendo que te quería a su lado, pero yo aún no lo puedo creer. Siento que en cualquier momento va a sonar mi teléfono y te voy atender y vamos hablar al menos unos segundos, tu voz la llevo conmigo todo el tiempo, a veces te escucho llamándome: Dani… Y cada vez que quisiera hacer algo porque estoy molesta pienso que me dirías: Hija, tranquila, no vale la pena. Eras tan bueno papá, tan puro… No hay nadie que no te recuerde con amor, llanto, canto y baile, todos tienen una historia hermosa, divertida, amorosa, un buen consejo que les diste y hasta una buena comida que le invitaste. Hace poco un compadre me dijo: Tu papá era como el de la película "The Big Fish", todos tienen una historia maravillosa que contar de él! Y es verdad papi lindo, tus sueños y tu imaginación sobrepasaban los límites y yo lo que aún no puedo creer es que no tuviéramos más tiempo. Estoy tratando de honrarte papá, pero justo ahora me siento perdida, muy perdida, no sé que hacer con todo este año tan duro, tan doloroso y tan cuesta arriba y aun así pienso que Dios no nos manda cosas que no podamos soportar. Te abrazo papá, todas las noches, te pienso, te escribo, te extraño y lucho por mantener el legado impecable que nos dejaste. Aquí sigues papá, sigues con nosotros, en el día a día, como dice @carlosdanielalvaradoa en las cosas más sencillas, esas fueron las más importantes, en los abrazos, en los besos, en las plantas y en los consejos de vida que nos diste. Te escucho papá Te amo papi lindo ❤