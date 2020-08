Hasbro retira del mercado muñeca Trolls tras señalamientos de abuso infantil (Foto)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una muñeca Trolls está siendo retirada de los estantes de la tienda en medio de denuncias de que promueve el abuso infantil.

Por: Diario las Américas

El fabricante de juguetes Hasbro dijo el miércoles que está en proceso de retirar del mercado “Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy” y ofrecerá a los clientes una muñeca de reemplazo del popular personaje femenino, publicó el portal de la agencia de noticias AP.

La muñeca había sido diseñada para reír cuando se la coloca en una posición sentada, pero algunos padres se quejan de que el botón de activación del sonido está colocado de manera inapropiada debajo de la falda de la muñeca y entre sus piernas, informó el portal AOL.

Esta semana en las redes sociales circuló un video donde una mujer muestra la muñeca, el interruptor y al oprimirlo se escuchan las risas y algunos sonidos. La persona que hace el video manifiesta su molestia por los sonidos y por la ubicación del botón. Insiste en que esta muñeca promueve el abuso infantil. El video se ha vuelto viral y otros padres han manifestado su descontento por la muñeca en cuestión.

@Hasbro Please explain to the world why you thought it was ok to make a Poppy doll with a button between her legs that makes her gasp and giggle? pic.twitter.com/1uwfVK6UMX

— Jessica (@jessertweets) August 4, 2020