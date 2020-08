¡Desinhíbete! Estos son los miedos que debes vencer para ser una mujer exitosa

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Toda mujer desea ser exitosa, tener la vida que siempre ha soñado. más allá de lo económico, una mujer con éxito también se enfoca en su bienestar y por eso queremos hablar de los miedos que debes vencer para brillar.

Por: Soy Carmín

Por una parte tenemos todo eso que aprendemos al crecer, por otro, el hecho de que llegamos a una edad donde aprendemos a reconocer las buenas y las malas enseñanzas, entonces es cuando aparecen las inseguridades, los miedos, la incertidumbre de todo lo que puede pasar si reaccionamos como realmente lo deseamos.

bueno, en el pedir está el dar, pero eso no quiere decir que dejarás que el miedo te controle porque entonces, vivirás de la imaginación, de pensar qué hubiera sido si te hubieras atrevido a todo aquello que alguna vez soñaste.

Ser una mujer exitosa no es fácil porque te hace salir de tu zona de confort y aceptar aquello que no es correcto en tu vida y debe cambiar, pero ¿sabes? vale la pena, no es sencillo y tampoco rápido, pero el resultado te dará una paz única que te motivará a ir por más.

Del otro lado del miedo estarán tus logros más grandes

el miedo solo existe en la vida para distraernos de lo que más anhelamos, pero eres tú quien decide si lo permite o no, por eso hemos resumido en los siguientes puntos los miedos más fuertes que te impiden brillar:

Miedo al amor

Las malas experiencias nos ayudan a entender qué esperamos del otro y aquello que debemos mejorar de nosotras mismas, pero no por eso vivirás con miedo de que vuelvan a lastimarte otra vez. no todos son iguales y si no te das la oportunidad de conocerlos no podrás descubrirlo, solamente no te olvides de darte a respetar y cuidar tu dignidad.

Miedo a poner límites

Muchas veces sentimos que decir “no” nos hará ver como la mala de la historia, pero hay ocasiones donde será necesario para evitar que otros se aprovechen de ti, en el trabajo, con la pareja, los amigos, o la familia, los límites son sanos y quien no sepa respetarlos es porque realmente no te aprecia.

Miedo a probar algo diferente

Cuando deseas resultados diferentes no puedes vivir haciendo lo mismo de siempre, el cambio es necesario y sí, las posibilidades de que no salgan como esperabas existen, pero también debes entender que eso te hará aprender. no tengas miedo a fracasar, sino a vivir con la duda.

Miedo a decir lo que piensas

Tus ideas son brillantes y cuando no las expresas se pueden transformar en tus propios enemigos como suposiciones, por eso hablar de lo que te agrada, lo que no, es una de las tantas formas de mostrar tu fortaleza.

Eso no quiere decir que retarás a los que te rodean o que los ofenderás, simplemente ten tacto, actúa con inteligencia, escucha tu intuición y todo estará bien.

