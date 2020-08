Enorme explosión sacude un vecindario de Baltimore, en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una “gran” explosión de gas arrasó tres casas en el vecindario de Reisterstown Station en el noroeste de Baltimore, matando a una mujer e hiriendo gravemente al menos a otras dos, dijeron el lunes funcionarios de bomberos de Baltimore.

Por: baltimoresun.com

Varias casas resultaron dañadas por una explosión cerca de las carreteras Reisterstown y Labyrinth, dijeron los bomberos en un tuit. La causa exacta de la explosión no quedó clara de inmediato.

Los rescatistas se están comunicando con una persona que aún está atrapada, según un tuit del sindicato de bomberos de Baltimore.

En un tuit, los dirigentes sindicales dijeron que los bomberos han rescatado a algunas personas que se encuentran en estado crítico. Las unidades de Operaciones Especiales de Rescate han llegado y están comenzando a buscar y rescatar a los otros pacientes, dijeron funcionarios sindicales.

Funcionarios de Baltimore Gas and Electric y la oficina de manejo de emergencias de Baltimore están en el lugar.

El departamento de bomberos del condado de Baltimore también fue llamado a la escena, dijeron funcionarios sindicales.

Moses Glover estaba dentro de su casa cercana en la cuadra 4200 de Labyrinth Road cuando escuchó un boom y miró por la ventana. De repente, una segunda explosión derribó al hombre de 77 años, dijo.

“Me tiró al otro lado de la cama”, dijo Glover. “Bajé las escaleras y vi todo el frente de las casas al otro lado de la calle, estaban en el suelo. Tenía una ventana panorámica en la planta baja, el vidrio está en la silla ahora”.

Moisés luchó por estabilizar su respiración y dijo que la experiencia lo “sacudió”.

"One person dead after a major explosion in Baltimore" https://t.co/YX6zeq61La

(3) patients, all critical have been rescued by Firefighters. Special Rescue Operations units have arrived and are beginning to search and rescue the other patients.

(6) #BCFDEMS medic units have been called. Units from @BaltCoFire have been called to help.

?@CitizenAppBALT https://t.co/GtmvfbRVYZ pic.twitter.com/5nJmHbFX6U

— Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) August 10, 2020