Servicio Secreto de EEUU ofreció más detalles sobre el tiroteo cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de los Estados Unidos actualizó la información sobre un inusual tiroteo que se presentó cerca de la Casa Blanca en Washington mientras el presidente Donald Trump ofrecía una rueda de prensa este lunes 10 de agosto.

El ente afirmó en Twitter que investiga los hechos que involucraron a uno de sus propios funcionarios.

“Un sujeto masculino y un oficial del Servicio Secreto fueron trasladados a un hospital local”, confirmó.

Asimismo, el Servicio Secreto aclaró que “en ningún momento durante este incidente se rompió el complejo de la Casa Blanca ni hubo ningún protegido en peligro”.

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger.

— U.S. Secret Service (@SecretService) August 10, 2020