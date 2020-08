El grito ¡May Day…! en El Parque Nacional Morrocoy, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

-No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia, y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer.-Jane Goodall

Muchas veces uno escucha y escribe las diversas opiniones que vienen y van por eso veo algo que me llama la atención con el desastre ecológico en playas de Morrocoy en estado Falcón: afectan la vida de las especies marinas y de la gente. Según se dio a conocer el día lunes 3 de agosto del 2020 sobre las primeras acciones para contener y limpiar el hidrocarburo, aún sin que el gobierno de Maduro expliquen, a casi una semana de ocurrido, cuál es el producto derramado, cuánta cantidad se vertió al mar y -lo más importante- quiénes son los responsables de este accidente que ya es catalogado por ambientalistas y expertos en el área como un ecocidio, debido a las dimensiones del daño causado en El Parque Nacional Morrocoy.

Habla de esto muy poco saben de historia El Parque Nacional Morrocoy, y su centro de operaciones que es el pueblo de Tucacas, en el estado Falcón, creado en 1974 en el gobierno del ex presidente Carlos Andrés Pérez y cuenta con un total de 32.090 hectáreas, con zonas marítimas, terrestres e insulares, comienza a verse grave ante el derramamiento de combustible esta semana, sin que nadie se responsabilice.

Lo que me cuenta algunos falconianos es que el Instituto Nacional de Parques, no se ha pronunciado sobre el particular y se hace necesario un operativo de limpieza de sus playas, gracias a Dios, Cayo Sombrero, el más hermoso de la zona, no ha recibido tanto daño; aunque el alto impacto que ha provocado este desastre están también en las aves.

Se conoció por declaraciones que dio el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo Oswaldo Barbera dijo que iniciaron jornadas de saneamiento en los sectores afectados por la presencia de hidrocarburos en el área del Golfo Triste en la zona de Boca de Aroa, en las costas del estado Falcón. Sin embargo, muchos no comparten su apreciación de que no ha habido daño, no hubo afectación a su fauna y flora. Si hubo, los juanes y otros cayos.

Como desmiente al ministro Barbera, que el director general de la Fundación Azul Ambientalistas Gustavo Carrasquel, dijo que este derrame de petróleo, del cual aún se desconoce el origen, es un desastre ambiental para el país. Un hecho que va afectar severamente a sus habitantes y al ecosistema: “Todo esto es un problema grave y evidencia que está ocurriendo un ecocidio en el Parque Nacional Morrocoy. La vegetación de manglar puede morir por intoxicación directa. Los compuestos químicos que a su vez tienden a formar emulsiones con el agua son difíciles de remover”.

Según como dicen algunos experto en la materia no se pueden cuantificar los daños, producto del petróleo derramado, esto sí es preocupante, se hablaba que un tanquero que habría salido de La Guaira ocasionó esta tragedia.

También se corrió la bola, que en la refinería El Palito, se ocasionó un derrame de combustible, que luego se dispersó en las playas de Morrocoy en el estado Falcón; afectando con ello la vida de al menos 300 especies marinas, muchas de ellas casi en extinción.

Como lo expresa Gustavo Carrasquel es que los daños causados podrían revertirse. Sin embargo, se requiere de múltiples factores y de responsabilidad, algo que, no poseen los entes gubernamentales. Se requiere de constancia, responsabilidad, asesoría técnica, implementación de una tecnología a mediano plazo para realizar el proceso de bioremediación. La industria petrolera ha demostrado un gran fracaso en su propio mantenimiento infraestructural, como lo dejo entender Carrasquel. Lo que me comenta por allí es que los ambientalistas no se han querido pronunciar por temor a represalias, por eso no han planteado el daño real del ambiente.

El derrame petrolero implica una cadena de eventos graves para la flora, la fauna y los ciudadanos. Un derrame petrolero implica el desarrollo de una cadena de eventos graves para la flora, la fauna y los ciudadanos que se benefician de las zonas aledañas. La situación genera un daño preocupante a la biodiversidad del país.

Muchos foristas comentan indignado por el daño al Parque Nacional Morrocoy lo cual pongo sus propias palabras: tanta mier… que viven echándole al plástico y tal, y no se dan cuenta que hay millones de vainas más que verdaderamente SI joden la naturaleza. Derrames de petróleo, o gasolina, o cualquier otro combustible… Baterías de litio, en donde las botan por cierto??? Sabían que una batería de litio en el agua puede contaminar 600 mil litro de agua?? O una pila alcalina de esas que no le paran ni bolas en donde las botan… 200 mil litro de agua????. Saben cuántos litros de agua contamina cualquier plástico que llegue al mar????….. Aquí la respuesta…. CERO LITROS!!!!! Porque NO interactúa con el medio ambiente…. Que se haya convertido en un problema de generación de desecho???? SI, es verdad… pero por culpa de nosotros mismos…. los seres humanos que no tenemos la capacidad para botar LAS VAINAS DONDE DEBEN IR!!!!!!… Bueno señores naturalistas, vayan hasta las refinerías y jodan tanto como lo hacen con la industria del plástico!!!!.

Otros reportan de este daño ecológico según TankerTrackers, según como ellos comentan en sus redes sociales (servicio en línea independiente que rastrea e informa los envíos y el almacenamiento de petróleo crudo en varios puntos geográficos y geopolíticos de interés, detalla que el buque de carga partió desde el puerto de La Guaira, sin especificar su destino rumbo al norte (presumiblemente Cuba), y que el derrame “fluye libremente”, lo cual, según afirman “no es típico del crudo pesado de Venezuela”).

Lo que comenta TankerTrackers que Las imágenes satelitales muestran que se propaga bastante rápido y brilla a la luz del sol. Esto es más típico de un producto refinado; en este caso lo más probable es el fuel oil”. El fuel oil se usa como combustible para plantas de energía eléctrica, calderas y hornos. No quiero ser alarmista de esta noticia, pero está pasando recordemos que gracias a los medios de comunicación se dio a conocer de la pandemia con el Covid-19 y se ha podido combatir, pero lo esté daño ecológico muy pocos venezolanos lo saben y hay que tomar las precauciones correspondiente del caso y los responsables hacen los locos, y sabemos quiénes son y como que ellos mismos saben a dónde y quién envía ese crudo, lo más triste es el grandísimo dañó que están ocasionando, la verdad que gente como está no debiese de existir.

Con este hecho los coreanos de Falcón, solo se oye decir de ellos la frase May day y lo asociamos con una señal de socorro, derivada del francés m’aider. Es utilizada como llamada de emergencia en muchos ámbitos, que es manejada en diferentes países para solicitar una señal de ayuda. Sí es, eso lo que estoy escuchando en El Parque Nacional Morrocoy con este daño ecológico.