¿Qué piensa Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden, sobre el régimen de Maduro?

Kamala Harris, quien ahora será la compañera de fórmula de Joe Biden, hizo mención a la crisis que enfrenta Venezuela por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en el pasado, mientras aspiraba a ser la candidata presidencial por el partido Demócrata en Estados Unidos.

lapatilla.com

Mientras hablaba en un evento de campaña en Iowa en febrero de 2019, Harris dijo que no “tolera la acción militar en este momento” de las fuerzas estadounidenses en Venezuela, pero advirtió que los esfuerzos de Maduro para mantenerse el poder deben tomarse “muy en serio”, según The Associated Press. .

Harris prometió que si fuera elegida presidenta, “extendería inmediatamente el estatus de TPS a los venezolanos”. TPS se refiere al Estatus de Protección Temporal, una designación que permite que aproximadamente 300,000 inmigrantes permanezcan en Estados Unidos porque no pueden regresar a su país de origen debido a un desastre natural u otra circunstancia peligrosa.

“Es lo correcto”, escribió Harris en Twitter. “Estados Unidos debe mostrar liderazgo moral en este hemisferio”.

What’s happening in Venezuela is a crisis. The people who have fled Maduro’s dictatorial regime deserve safety and protection. As President, I would immediately extend TPS status to Venezuelans. It’s the right thing to do. America must show moral leadership in this hemisphere.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) February 23, 2019