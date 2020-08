Imágenes satelitales revelan que el derrame de petróleo de la refinería El Palito habría cesado

Las recientes imágenes satelitales revelan que el derrame petrolero desde la refinería El Palito ha cesado.

Aparentemente partes de la refinería se han cerrado para iniciar las investigaciones, pero desde la refinería se continuaba filtrando el petróleo desde hace tres semanas.

El derrame de crudo ha provocado daños ecológicos en las costas venezolana y el islas cercanas.

A bit of good news, El Palito has stopped leaking oil into gulfo triste, apparently parts of the refinery have been shut down to investigate, but the refinery has been leaking oil for 3 weeks so the damage is already done

