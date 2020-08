Utilizan el nombre de organismos del Estado para desalojar a una familia de su vivienda en Caracas

Posteado en: Actualidad, Nacionales

En medio de la cuarentena y con los riesgos que implica la calle, hoy a las 2:14 pm, a través de amenazas de muerte y de utilizar a la policía, María Alejandra Machado, Mariela Gil, y un hombre quien dijo ser abogado y llamarse Jorge Rodríguez, irrumpieron en la Quinta “Las Rosas” ubicada en Los Palos Grandes, solicitando el desalojo inmediato de la señora Neptalí Mejías cédula de identidad 5.489.09, su esposo e hija, quienes viven en esa casa desde hace unos cuantos años.

Ante la imposibilidad de poder denunciar por la cuarentena y el temor del Covid-19, me veo obligada a hacer esta denuncia pública. Es cruel que en plena cuarentena me tumben la puerta, forjen la cerradura y me quieran echar a la calle. “Te vas o te vamos. En siete días vendremos con el Faes o el Dgcim para sacarte”. Esa fue la amenaza que motivó que la señora Mejías a efectuar esta denuncia pública.

“Tengo miedo por mi vida y la integridad física de mi familia, Mariela Gil (una de las propietarias del inmueble) me amenazó de muerte y dijo que con lo que ya había vendido la casa me haría daño si no me iba. Acotó Neptalí Mejías.

La señora María Alejandra Machado (copropietaria de la vivienda) dijo que terminaría mal si no desalojaba. Yo se que no soy la dueña de esa casa ni pretendo que sea mía pero que me amenacen de muerte o de hacerle daño a mi familia porque vendieron la casa estando ocupada es un crimen y sobre todo en cuarentena. Se supone que deben dar un plazo para que nos mudemos. Afirmó Mejías.

Tengo pánico de que me hagan daño. El hombre que dijo ser abogado de forma muy agresiva me dijo vieja maldita esta casa se vendió por medio millón de dólares, algo podré pagar a la policía para sacarte. La amenaza de utilizar a la policía, dinero y malandros fue real.

Le pido al doctor @TarekWiliamSaab que me ayude, que me oiga. Quiero poner la denuncia pero no quiero exponer mi salud, por Dios, que alguien me oiga. Me van a sacar a la calle, me van a matar o dañar a mi hija y esposo.

Soy una mujer humilde y deseo entregar la vivienda, pero la cuarentena y las circunstancias no me lo permiten. Le pido al alcalde @duquegustavoS y a la @policiachacao que, por favor, estén atentos a mi denuncia como vecina de los Palos Grandes.

Públicamente hago responsable a María Alejandra Machado, Mariela Gil, al supuesto abogado Jorge Rodríguez y las personas que supuestamente compraron la Quinta “Las Rosas” ubicada en Los Palos Grandes de los daños que me puedan ocasionar a mí o mi familia.

Ante la pandemia que vive el mundo, Venezuela se encuentra en cuarentena por el virus Covid-19. Por lo que en nuestro país, la resolución Nº 023 de fecha 24 de marzo de 2020, expresa: “se suspende de manera especial y excepcional el pago de los cánones de arrendamientos de inmuebles utilizados para vivienda principal hasta el 1° de septiembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.852 de fecha 1º de abril de 2020”.

La misma resolución dice: “Ante la ocurrencia de un desalojo arbitrario o forzoso los cuerpos policiales tendrán la facultad de actuación inmediata para suspender la perturbación, y restituir la situación infringida, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de vivienda, el cual establece el Sistema Nacional para la Defensa en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y del Derecho a la Vivienda”.