Rafael Rodríguez Mudarra: ¿Dónde buscar la estrategia de la oposición?

Posteado en: Opinión

Que Nicolás Maduro tenido como presidente “Usurpador” no ha sido idónea para haber cumplido los lineamientos generales que oriente la acción del Estado en el tiempo que lleva de ejercicio para el bienestar de las personas y el desarrollo del país; por lo tanto responsable de la situación miserable que se vive, como por haber malbaratado los ingresos provenientes de nuestro subsuelo, destruido el desarrollo de nuestras industrias productivas e impedido el mantenimiento de nuestras instituciones; a la vez facilitar las riquezas súbitas de funcionarios, familiares y testaferros, fuerzan al pueblo disponer de su acción contundente, unitaria y revolucionaria para el logro un gobierno de transición, como abrirle el juicio de responsabilidad penal que sea menester, constituye verdad irrefutable que les exige a quienes tenemos como opositores una acción combativa y decidida, sin componenda, para poner punto final al régimen perverso.

Maduro es diestro en el manejo vulgar de la maniobra. Ha logrado en su actuación de mando magnificar el culto a su personalidad. Consciente de la desaparición de la “Coordinadora Democrática” la cual. Si bien no logró el objetivo de ganar la presidencia para Manuel Rosales resultó ser instrumento unitario satisfactorio. Sustituida por una “Mesa” denominada de la “Unidad” se llegó al extremo de cuantificar los cargos de elección popular. La dirección de este inútil instrumento como facilitador incierto de una oposición fortalecida se hizo notoria. Al extremo de reservar las decisiones tácticas a la exclusividad de cuatro organizaciones políticas (4G). Se enredó en un contradictorio e incongruente laberinto discursivo. Causó desconfianza política por lo que dado sus procederes no se dieran las condiciones exigidas para revertir la independencia de los órganos del Poder Público.

La MUD no informó a la Nación sobre las reuniones de diálogo con el Gobierno. Maduro las da por conocidas. Los que se hicieron acreedores de la dirección opositora dieren fe de las bondades de la maniobra maniquea del régimen. Maduro elabora argucias para su perpetuación en el poder. Logra los medios para el fin propuesto. Enmienda la Constitución haciendo vigente aumentar los años de ejerció presidencial. Inserta la reelección indefinida de los funcionarios de elección popular en la Constitución .La oposición calla. El querer ser presidente esta incubado en los tuétanos de los que convierten la política en beneficio superfluo.

Maduro llegado a la Presidencia sin oposición alguna. Comienza por deslastrarlo de un sector del chavismo. Se lleva en sus cachos al grupo universitario presidido por Goirdani. Su pérdida de simpatía se hace ostensible. Maduro crea la cúspide de militares activos. Sin tomar en cuenta su idoneidad los incorpora a los cargos más altos, haciéndolos participes en la controversia política. Los militares “élites” pronuncian discurso en los cuales presagian la no posibilidad de llegada al poder de los que hacen oposición al régimen. Maduro valido de tal comportamiento, se da respaldado con un apoyo monolítico de este grupo de la FA propulsores de su continuidad .Maduro totalitario convierte al PSUV en partido único. Impide la formación de partidos políticos que puedan fortalecer a sus adversarios, dispone para ello del TSJ. Todo se le hace fácil. Dado la incoherencia opositora.

En 2014 logra la concurrencia al Palacio de Miraflores con participación de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia para plantear el diálogo. Lo constituye en su slogan. Nunca hubo acuerdo sobre este particular, pero divide al Grupo de los cuatro. El diálogo se constituyó en ficción que le dio resultado. Maduro asalta al TSJ. El TSJ profiere sentencia mediante la cual se imposibilita la validación de partidos honorables, entre otro URD. Manda al “Carajo” la representación proporcional de las minorías. La MUD guarda silencio. La sentencia le era favorable para su tranquilidad – Maduro se hace dueño del terreno- deja en campo a sus adversarios- Declara en desacato la AN. Dispone la conformación de la ANC espuria. La cual adelanta el proceso electoral que vulnerando la Constitución le permite la presidencia- La MUD hizo flirteos, pero no remates. El pueblo no concurrió a votar. Sin dirección se impuso la Abstención. La AN nacional declara usurpador a Maduro. Nombra al diputado Juan Guaidó encargado de la Presidencia. Maduro en su ambición de poder, ordena al TSJ l designación de un CNE. Mediante opositores conversos constituye la “Mesita unitaria”. Se convoca a elecciones parlamentarias para el seis de diciembre con carácter irreversible. Maduro invalida partidos de la oposición lo cuales mediante comunicado se habían pronunciado sobre sus convicciones de no violencia. No les paró: Expropió a sus directivos. Les nombra comando ah hoc. El fraude Va.los insumos se han preparado. ¿ dónde está el criterio unitario para derrotarlo?

Como colofón de lo dicho. Con empeño manifiesto en rechazar el fraude e irreversiblemente confiado en que la ABSTENCIÓN constituye el medio más expedito para derrotarlo: Razones pertinente me fuerzan indagar respecto a: ¿dónde se encuentra la estrategia de la Oposición? Me doy por entendido, que en la lucha por el Cese de la Usurpación, se evidencia que los opositores le oponen una actuación de condición excesivamente tranquila y moderada, de poco valor e insignificante participación de las masas: PACATA. Queremos que otros hagan por nosotros lo que estamos obligado hacer para conquistar todos y cada uno de los derechos vulnerados. Hacen más oposición fuera del país que dentro.

No obstante percibimos sorpresas con obligación de respuestas: GUAIDÓ, en forma que le es impropia, presenta una propuesta para realizar la unidad, hace un llamado a unirnos. Se dirige a algunos de sus seguidores, con referencia a la “Hoja de Ruta ” A la vez señala los nombres de algunas personalidades a los que sin dejar de reiterarle mi aprecio, supongo escogidos a dedos. La no aceptación expresa de una de las designadas lo hace evidente. En oportunidad anterior nuestro fraterno y legítimo Presiente encargado: Declara que le ha presentado a los dirigente que señala con nombres y apellido, criterios para lograr un pacto de unidad partidista.

El Frente de oposición Nacional lo he venido planteando en nombre de URD, pero en condiciones distintas a la del presidente provisional Son razones doctrinarias las que me llevan a mi contrariedad con la propuesta GUAIDÓ, por ser un convencido: Que hay solo una causa que nos conduce a liberarnos de Maduro lo cual no se logra con grupo de notable. Se forja con la Unidad de todos los venezolanos. Todos unidos: El pueblo trabajador, los estudiantes con sus profesores, hombres de negocios honrados, los soldados y oficiales de la FA no corruptos, el clero con sus batallas librada. Por lo que no dejamos de entender que la conducta de quien nos dirige carece del sentido táctico necesario para hacer efectiva lo resuelto por la AN.

Percibidos de que las manifestaciones llevadas a cabo por el diverso compuesto de nuestra sociedad han sido espontaneas, sin dirección política, como espontanea también la movilización para hacer conciencia de la Abstención por lo que mal puede un grupo dirigir un proceso que requiere incorporación colectiva. Los partidos que integran el frente opositor atraviesan condiciones precarias. El 80% electoral está con la Abstención. La táctica para el triunfo tiene que ser a través de una acción manifiesta de alta responsabilidad, que nos obliga a agarrar al pueblo por los codos para levantarlo. Esa táctica manifiesta de impulso revolucionario nos llevará a consolidar ¡el no votar¡ Tenemos que instrumentar la protesta. Guaidó debe entender que el fraude parlamentario le dará el triunfo al dictador, lo que requiere como reacción inmediata mantener la permanencia de la AN por él presidida. La dirección opositora tiene deficiente baja de nivel en la sociedad civil. Se hace urgente una plataforma social y política, donde lo fundamental sea la gente. Guaido: Tienes estar a la altura del deber Nacional. Demuéstranos que te has libertado de disciplina de partido.

Abogado, político. Presidente de URD.