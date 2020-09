Ismael León rompe el silencio: Me dijeron que tenía que grabar un video diciéndole presidente a Maduro

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El diputado Ismael León declaró que efectivos del Sebin le pidieron que grabara un video diciendo que había sido indultado y luego se retiraron de su apartamento. León dijo que no fue liberado ya que estaba secuestrado desde el 21 de enero por el cuerpo de seguridad de Maduro y fustigó que fue separado de su familia sin saber los motivos.

Por Noticiero Digital

«Anoche 5 sebines me dijeron que tenía que decir presidente Nicolás Maduro para grabar un video. No es verdad que yo dije que participaría en elecciones, lo desmiento públicamente. No participaré en procesos electorales ni legislativos ni presidenciales porque esa no es la verdad de Venezuela. Los problemas del país no se solucionan con elecciones de diputados ni de presidente porque no serán confiables», expresó en contacto telefónico.

Calificó de «show» que Maduro haya otorgado 110 indultos a parlamentarios y presos políticos y alegó: lo que sucedió ayer no fue la verdad, es un show más del régimen y la comparsa que le gusta a más de uno en la oposición. Mientras tienen un show montado, la verdad es que se está muriendo la gente, están perdiendo la vida por una pandemia y no hemos sido capaces, el régimen ni la oposición de parar esto y salvar al país. Esa es la verdad, no lo que pasó anoche.

«Cuando me dijeron que me indultaron yo me pregunte de qué si nunca supe porque estaba preso, nunca tuve abogados ni fue presentado en un tribunal. La verdad no va a saberse nunca y me indigna ver cómo hemos montado el show con unos supuestos indultos y libertades porque yo estaba era secuestrado», reiteró. «Me quitaron lo más grande de mi vida, me separaron por 8 meses de mis hijas y de mi esposa».

#CONFIRMADO El Dip @leon_ismael fue objeto de la medida otrogada por Nicolás Maduro y se encuentra en #Libertad, después de tanta injusticia pronto estará con su familia Seguimos esperando por las liberaciones de los demás presos políticos#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos — Ana Leonor Acosta (@AnaLeonorAcosta) September 1, 2020

