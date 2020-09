Marrero: No me liberaron gratis, hay un gobierno interino que busca deslegitimar a Maduro (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Roberto Marrero, quien fuera el Jefe de Gabinete del Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue uno de excarcelados tras el decreto firmado por el usurpador de Miraflores Nicolás Maduro en el que otorga indulto a decenas diputados perseguidos y presos políticos.

Por albertonews.com

En ese sentido este jueves Marrero ofreció una entrevista en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón, donde aseguró «Me liberan porque necesitan bajar la presión porque tienen que negociar».

Sobre el trato que recibió en las mazmorras del Sebin, Marrero dijo, «A mí no me torturaron físicamente, porque no me golpearon, pero sí hay tortura porque no es fácil estar aislado dos meses, que a uno lo calumnien por televisión, y que me hayan sembrado armas».

Igualmente detalló «Si hubiese hecho el video como ellos querían, le habría dado las gracias a la revolución, pero hice un video en el que dije la verdad. Es que no hace falta mentir. Soy un preso político, pero no me molieron a palos. No voy a montar un show, primero que no es mi estilo, y salí alegre porque estaba contento de que me liberaran».

Tras lo conocido sobre una supuesta negociacion por el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles y el parlamentario Stalin González con la dictadura de Maduro, Marrero dijo; «No me liberaron gratis. Me liberan porque hay un trabajo de la gente que está afuera y porque hay un gobierno interino que buscan deslegitimarlo. La política está funcionando a tal punto que tienen que aflojar barajitas importantes como Juan Requesens y Rubén González. Esa lista de 110 personas es para que vengan los diputados para que sean candidatos. Hay que ver la política de buena forma».