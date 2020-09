José Luis Monroy: La consulta, si

Posteado en: Opinión

Hola que tal mi gente, en medio de todos los acontecimientos políticos suscitados en los últimos días en Venezuela, la gente se siente por supuesto confundida y se pregunta ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene la razón? ¿Será María Corina, Capriles o Guaido? lo cierto es que la solución está en la misma gente y la constitución la faculta en los artículos 5, 70 y 71, y muchos dirán ¿otra vez una consulta? Si, otra vez una consulta, y es que eso no debería ser problema, al soberano que es el pueblo se le puede consultar cuando se le desee, sin ningún rollo por eso; que ya se hizo una consulta y no termino en nada, cierto pero no fue por culpa de la gente, los que debían cobrar en esa oportunidad no cobraron, pero eso es tiempo pasado, centrémonos en el ahora, el presente.

Se hace necesario consultar a la gente, para enviarle un mensaje al mundo de que el pueblo de Venezuela esta obstinado por todo lo que está pasando, que ya basta de tanta espera y que la solución está allí, de que nosotros los que aquí vivimos y los millones de venezolanos que están afuera queremos que este país cambie de una buena vez, y esta consulta será de carácter vinculante y con el aval de la comunidad internacional, los aliados nos piden UNIDAD, pero lo que se consigue es otra cosa, ¿de qué manera podemos estar unidos?

La unidad se consigue en torno a algo que de una vez por todas de un golpe en el tablero y cambie por completo el panorama político en Venezuela, la consulta lo puede conseguir en poco tiempo y con preguntas concretas que enamore al ciudadano venezolano para participar; ¿que la población esta obstinada con los partidos políticos? Si es muy cierto, pero es que en esta consulta quien estará al frente será la sociedad civil organizada representada en ANCO y muchas organizaciones más formando una gran alianza, y donde los partidos políticos que no van a participar en el fraude electoral del 6 de diciembre sencillamente prestaran toda su experiencia para ayudar, pero será la sociedad civil quien lleve la batuta.

Ya se ha hablado con el presidente interino Juan Guaido y sabemos que está bien ganado para la idea, esto sería ponerle de una vez por todas un cese a la usurpación y entrar al gobierno de transición que a la postre nos llevaría a unas elecciones libres de verdad con el aval y la supervisión de la comunidad internacional, algunos me dirán que se lee todo muy bonito y que no estoy contando con el régimen que pondrá todas las trabas, que aquí esto sale de otra manera, ok entonces no hacemos nada y nos quedamos de brazos cruzados, amigos el régimen sabe que haga lo que haga contra la consulta todo estará en su contra, que ellos tienen el sol en la espalda.

Las preguntas de la consulta serán demoledoras para el régimen, todos sabemos que ellos harán lo que sea para que no se haga nada, pero el temple de un país obstinado tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, en esta consulta plebiscitaria le pondremos fin a muchas cosas.

Nosotros contamos con el principio de autodeterminación de los pueblos y además tenemos un presidente encargado que es reconocido a nivel internacional el cual entendió que es con la gente que podemos dar al traste a esto, nadie ha dicho que será fácil, pero se tiene que hacer, la UNIDAD ahora es con la sociedad civil.

Por favor no sigamos con el cuento del 16 de julio de 2017. Quien se agarre de allí es para tratar de confundir a la gente de que no podemos hacer otra consulta, y no es verdad, reitero al soberano se le puede consultar cuando así se desee, tratar de mantener a la gente en la ignorancia es vergonzoso, pienso que llego la hora de terminar de unir esfuerzos y dejarle a la sociedad civil la batuta de dirigir el nuevo acto contra el régimen.

En ANCO saludamos de buena fe que el presidente encargado esté dispuesto a ir a una consulta para preguntarle a la gente lo que se necesita para salir de esta crisis, la consulta se hace necesaria y hay que impulsarla.

¡Como siempre, usted elige!