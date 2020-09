Marian L. Tupy: “Diez tendencias globales”

Posteado en: Opinión

Marian L. Tupy presenta su libro acerca de diez tendencias globales que demuestran que el mundo no está tan mal como muchos creerían, que de hecho hay muchas razones para ser optimistas acerca del futuro, muy a pesar de lo que podríamos pensar por la pandemia del COVID-19.

Hace dos años, Ronald Bailey de la revista Reason me hizo una oferta que no pude rechazar. En un almuerzo de negocios en Washington, DC, Ron propuso que uniéramos esfuerzos para escribir un pequeño libro acerca del progreso humano. El pensó durante un tiempo acerca de un nicho en el mercado para un compendio fácil de leer acerca de las tendencias más importantes sobre el bienestar global. Salté ante la oportunidad. Ron tenía seis libros publicados que habían sido bien recibidos y yo tenía muchas ganas de escribir mi primer libro. Hoy, nuestro libro ha sido publicado —después del tiempo que habíamos planeado (más sobre eso abajo), pero llegamos a publicarlo finalmente.

En Ten Global Trends Every Smart Person Should Know: And Many Others You Will Find Interesting, Ron y yo delineamos 78 tendencias globales y estadounidenses con la intención de informar a los lectores acerca del verdadero estado del mundo. Los muy conocidos sesgos negativos que están profundamente enraizados en la psique humana, y que discutimos en la introducción, conspiran para hacernos percibir al mundo como algo que está en mucho peor estado de lo que realmente está. De manera que el principal objetivo del libro es educativo. Si los lectores se quedan con un entendimiento acerca del grado y envergadura de los logros humanos y revestidos de una sensación de optimismo acerca del futuro de su especie, pues, enhorabuena.

A lo largo de los últimos dos siglos, el esparcimiento de los mercados competitivos y del libre comercio han contribuido al Gran Enriquecimiento. El ingreso per cápita global ha aumentado marcadamente y la pobreza ha caído a su nivel más bajo en toda la historia de la humanidad. El ingenio y la innovación humana han presionado a la baja los precios de los recursos naturales y fomentado la producción de alimentos hasta llevarla a niveles sin precedente. También muchas tendencias ambientales globales están mejorando. La cantidad de tierra destinada a la agricultura está disminuyendo, dejando más tierra para la naturaleza. La proporción de tierras silvestres y océanos dejados a un lado para conservación y protección continúa aumentando.

Otra tendenica que mostramos es el aumento continuo en las vacunaciones en contra de las enfermedades contagiosas, y el declive de la prevalencia del VIH/SIDA, la malaria, y la tuberculosis. También mostramos el tiempo que transcurre desde que se identifica una enfermedad hasta la invención de nuevas vacunas o medicinas que salven vidas se ha vuelto cada vez más corto.

Gracias al progreso biotecnológico, parece probable que una vacuna segura y efectiva en contra del COVID-19 estará disponible en menos de un año después del brote de la pandemia.

Otras tendencias positivas que discutimos incluyen el aumento de la felicidad, el declive de la desigualdad de ingresos a nivel global y de muchas formas de violencia, cada vez un porcentaje menor de la población mundial vive en barrios marginales, el empoderamiento político y económico de las mujeres, un aumento desigual pero pronunciado en los puntajes de coeficiente intelectual (IQ), la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el declive en las tasas de mortalidad por cáncer, la disminución en las tasas de gasto y conscripción militar, la reducción de los arsenales nucleares, la reducción en las horas trabajadas liberando así más tiempo para el placer, la disminución del trabajo infantil y de los accidentes en el trabajo, un mayor acceso a la electricidad, un acceso cada vez mejor a las instalaciones sanitarias y al agua potable, y cada vez más acceso a la información a través del Internet.

Como señalamos, el libro es ligero en teoría pero lleno de gráficos —dicen que una imagen vale mil palabras. Los gráficos están combinados con breves explicaciones para proveerle a los lectores un acceso fácil a los hechos, algo que las personas ocupadas necesitan conocer para saber acerca del verdadero estado del mundo. Usted no puede efectivamente promover el progreso o arreglar lo que está mal con el mundo si no sabe lo que realmente está pasando. Eso es todavía más importante ahora que gran parte del planeta, incluyendo a EE.UU., está sumido en protestas y violencia. Esto me trae a la difícil tarea de publicar un libro como Ten Global Trends en 2020.

Creo que es seguro decir que este año no ha salido de la manera que muchos de nosotros queríamos o esperábamos. La pandemia del COVID-19 ha arruinado la economía global y tomado las vidas de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Millones alrededor del mundo están desempleados, con ansiedad, deprimidos, y furiosos. En muchos países, las personas se han tomado las calles para protestar por muchos males —algunos reales y otros imaginados.

“Mi centro está cediendo, mi derecha está de retirada, excelente situación, voy a atacar”, escribió el Mariscal Ferdinand Foch al Comandante en Jefe francés, el Mariscal Joseph Joffre, conforme las fuerzas alemanas avanzaban en París en septiembre de 1914. De igual manera, Ron y yo creemos que este es un momento oportuno para lanzar un contra-ataque en contra de la abrumadora atmósfera de miseria y desolación. Creemos que la gente necesita un rayo de sol conforme salimos de los encierros por el COVID-19.

El brote de la pandemia nos dio más tiempo para finalizar el texto y trabajar con dos diseñadores talentosos del Instituto Cato, Guillermina Sutter Schneider y Luis Ahumada Abrigo, para hacer nuestros gráficos tan atractivos como fuera posible. También agradecemos a Eleanor O’Connor, Jason Kuznicki e Ian Vásquez (todos de Cato) por ayudarnos a llevar este libro a través de los procesos de edición y publicación.

En conclusión, espero que compren este libro y lo compartan con sus familiares y amigos. Esperamos que sea un tema de conversación. En lugar de acumular polvo en una repisa de libros, está diseñado para estar ubicado en la mesa de una de sala de estar (como muchos otros libros de arquitectura y diseño interior), para que los visitantes lo vean y discutan con un martini o una copa de vino en la mano. Espero que alivie algo de la depresión y ansiedad, que desate una discusión llena de datos alrededor de la mesa del comedor, y quizás incluso que cambie algunas opiniones. Cosas más extrañas han sucedido. ¡Salud!

Este artículo fue publicado originalmente en HumanProgress.org (EE.UU.) el 31 de agosto de 2020.