Robert Alvarado: Hablan de Hirto, otro preso político de @PDVSA

Posteado en: Opinión

Nadie te puede dar libertad. Nadie te puede dar igualdad o justicia ni nada. Si eres un hombre, la tomas (Malcolm X)

Es difícil que un gobierno haya aceptado la existencia de presos políticos. Caso lo hemos visto en Venezuela en que el régimen que está en el poder tiene sus presos políticos, en las llamadas antes y después (La Cuarta y Quinta República) que dominaron la silla Miraflores. Hoy en la actualidad hay presos políticos de vieja data olvidados por muchos que están en las llamadas luchas derechos humanos y lo recordamos cuando buscamos una lectura del caso Anderson como es Otoniel, Juan y Rolando Guevara “Hermanos Guevara”. http://bit.ly/1dmXeiL Sin embargo hay muchos casos de más de presos, persecuciones, etc. Este caso de los hermanos Guevara cuando una vez dije en unas de mis columnas hable de este caso y lo ratifico que son inocente de un hecho maquiavélico y perpetrado por una persona que no aguanto más y hoy todo el mundo lo señala con el dedo acusador, lo desprecia, escupe a su paso y le dice en su verdadera cara lo perverso que ha sido en la función política que le ha tocado desempeñar que busco las mil y una forma de cómo arrastrarse al heredero de Miraflores; para que lo dejara como embajador de Italia y como constituyentista. Esta persona no tiene otro nombre, sino Isaías Rodríguez en estos momentos está alejado de la política y otros lo señalan a él culpable por lograr una condena a una gente siendo inocentes. Unos hermanos como los Guevara que a ellos los une es el amor entre hermanos que algún momento van a salir de la cárcel en forma victorioso y es el ejemplo a seguir en no dejarse doblegar la moral como hablan de otros ex presos políticos que han compartido celdas y uno de ellos me habla de otro caso de Pdvsa que me llega vía correo electrónico de otro trabajador estatal petrolera como Hirto Manuel Hurtado Briceño que está detenido en el Centro Penitenciario Fénix Libertador en Tocuyito – Carabobo.

Una zozobra tengo es para escribir esto para tener calma, paz y cordura, me inspiro escuchando una canción de la creación del compositor argentino Dino Ramos, La nave del olvido que canto Henry Stephen (https://www.youtube.com/watch?v=mUdLv9pbj2Y) para drenar este lamento que sufre los familiares de Hirto Hurtado Briceño. Todo tiene un comienzo en la vida, el dia 24 de Octubre de 2017 cuando Hirto Manuel fue privado de libertad por la DGCIM por órdenes extrañas por una supuesta investigación que duraría un lapso de 45 como lo establece la ley y por el contrario el proceso lleva 1.040 días y contando. Fue trasladado Hirto desde el Patio de Tanques ULE en Tía Juana, estado Zulia hasta la sede del DGCIM Boleita en Caracas, Distrito Capital donde fue presentado ante el tribunal 10mo de control bajo el expediente #20122-17 siendo Hirto causa con gerentes, representantes del ministerio de energía y minas, vicepresidentes y presidente de PDVSA siendo solo un “OBRERO NÓMINA MENOR CONTRACTUAL”, su cargo dentro señal empresa era AFORADOR (Medidor De Tanques). Lo que me comentan del caso es que según Fiscalía del Ministerio Público, Hirto Manuel estuvo involucrado en una irregularidad con respecto a la manera como se veía manejando la segregación de la producción Urdaneta Pesado utilizando el tanque 150.007 para recibir producción de manera ficticia, siendo esto falso además de que, no existe bomba en dicho tanque desde el año 2008 . Que pensara de esto mis apreciados lectores otro falso positivo y los verdaderos culpables libres

Durante su estadía en Boleita, lo cual duró los primeros 6 meses de su aprehensión fue torturado física y psicológicamente, Estaban completamente incomunicado y sus familiares viajaban a Caracas en autobús desde Maracaibo durante 16 a 18 horas los fines de semanas, visitarlo y saber de Hirto Manuel aunque en muchas oportunidades estando ellos en el lugar haciendo fila para pasar, según comenta que salía un funcionario a notificar que ese día NO HABÍA VISITA, de tal manera ellos regresaban de inmediato a Maracaibo completamente destrozada por el hecho de no saber de Hirto Manuel. Es tanto el dolor familiar que nos dicen transcurrido ese tiempo que recibo una llamada de Hirto Manuel para informarme que había sido trasladado al Centro Penitenciario Fénix Libertador en Tocuyito – Carabobo y que se comunicaría nuevamente luego de 40 días.

Al pasar los 40 días recibo otra llamada de un funcionario para notificar que las visitas para Hirto Manuel ya estaban activas y que, la primera visita sería 2 días luego de esa llamada y la hora en la que debía estar en dicho penal. Los familiares comenzaron a correr para viajar a Valencia para saber de Hirto Manuel y saber si se encontraba bien, deje a mi hija con mis padres para emprender mi nueva travesía que sufren los familiares luego de 14 horas de viaje en un Encava llegue al Terminal de Valencia y de allí en otro autobús hasta el penal donde debían hacer una cola de casi 3 horas para entrar y comenzar una requisa para la comida, enseres de uso personal cuando unos de las persona estaba cerca escuchó a la señora Luzmer De Hurtado decir a fuera del penal “mi esposo que para mi sorpresa y su infortuna pesaba 31 kilos menos de cuando se lo llevaron detenido”.

Lo que se puede decir desde la detención de Hirto Manuel se han diferido 27 audiencias preliminares, desde el mes de Febrero de este año no nos programan una nueva fecha y para mayor retraso han cambiado de juez en 3 oportunidades, en la actualidad el caso se encuentra en manos del Juez Jhon Vidal. Los tribunales han estado celebrando audiencias y tomando decisiones sin convocar a la causa de mi Hirto Manuel, y según comentan hace ya un par de meses se otorgó la medida de Arresto Domiciliario al Sr. Eulogio Del Pino siendo la misma causa de Hirto, violando el debido proceso y sus DDHH.

Como he estado escribiendo de los trabajadores de la empresa petrolera que uno de ellos están detenidos catalogados como presos políticos de Pdvsa pido a los encargados en Venezuela que se haga cumplir la justicia vean este caso para que le pueda darle una medida cautelar a otro inocente de la robolucion como me lo comentan y Hablan de Hirto, otro preso político de @PDVSA…

