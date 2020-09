Carlos Ochoa: El desenlace inevitable

Posteado en: Opinión

Nicolás Maduro manda pero cada día que pasa gobierna menos, literalmente el país se le escapa de su control porque no puede resolver casi nada de la descomunal crisis en las que nos metió. El tema de la hiperinflación no encuentra techo y la atención hospitalaria pública que ya era considerada como crisis humanitaria se ha agravado con la pandemia, el padecimiento de la población por falta de agua, electricidad, gas, gasolina y en general todos los servicios no van a encontrar mejoría ni solución con Maduro en el poder, porque carece de equipo, recursos y credibilidad, sin embargo su estrategia para mantenerse ilegítimamente en Miraflores con un país en ruinas pasa por la realización de unas elecciones parlamentarias que no son creíbles, imparciales y no cuentan con apoyo en Venezuela ni en ningún gobierno del mundo democrático y libre.

Hay que reconocer que la convocatoria a las parlamentarias fragmentó el apoyo de un sector minoritario de la oposición al liderazgo que en representación de la mayoría opositora ejerce Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, el apoyo perdido más importante es el de Henrique Capriles, que intenta recuperar liderazgo y presencia haciendo malos cálculos, porque la narrativa de la ilegalidad de los comicios de diciembre tiene respaldo mayoritario fuera y dentro de Venezuela, Capriles apuesta a una hipotética suspensión de las elecciones por falta de garantías que conduzca a una nueva negociación en la que participarían como mediadores otros actores externos e internos, incluyéndolo a él y a otros integrantes de la oposición minoritaria representada en la mesita, para esta jugada de pedir condiciones y observadores creíbles que no va a conceder el régimen, tiene que entrar en el reconocimiento y en el llamado al voto, en mi opinión Capriles le está lanzando un salvavidas a Maduro para que se salve si la línea de flotación del barco sin combustible y con una tripulación inexperta hace irreversible el hundimiento del peor gobierno que ha tenido Venezuela.

Las dos preguntas entre muchas que pueden formularse para intentar comprender las jugadas en el tablero político interno desde la perspectiva de Maduro son:

1- ¿Qué gana o pierde Maduro realizando las elecciones con la oposición fiel?

2- ¿Qué gana o pierde Maduro suspendiendo las elecciones?

Las respuestas tienen que ver más con el tablero internacional que con el tablero interno, no es cierto que Maduro se ríe de las sanciones y acusaciones que está recibiendo en masa, no es cualquier concha de ajo el informe de la ONU que lo califica de responsable de numerosos crímenes y violaciones de los derechos humanos, como tampoco las acusaciones de permitir en territorio venezolano el tránsito de drogas hacia USA y Europa. La respuesta de Maduro es la de siempre, la de atacar las debilidades de una oposición que no se rinde ni claudica, pero ya está claro que con elecciones o sin ellas el desenlace está más cerca y el ganar o perder haciendo o no la farsa electoral de diciembre no va alterar lo que se avecina porque está cercado y no basta con la fuerza y el miedo para gobernar un país, esa es una lección de historia contemporánea que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, ahora y cuando toque reconstruir el país.