Denunciaron a Luis Parra ante la Fiscalía de Maduro por presuntas amenazas de muerte

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El diputado Luis Parra fue denunciado ante la Fiscalía de Maduro por presuntas “amenazas de muerte” al tiempo que fue catalogado como un “delincuente político”, según documentos obtenidos por fuentes de AlbertoNews dentro del órgano adscrito a la dictadura venezolana.

Por Albertonews

La denuncia con fecha del 21 de septiembre de 2020 fue interpuesta por Carlos Herrera, editor-jefe del sitio web Primicias24.

“Es el caso, que el día 18 de septiembre de 2020 recibí a las 9 de la mañana aproximadamente una llamada del diputado Luis Parra, para acusarme, en primer lugar, de ser responsable de información documentada que supuestamente está apareciendo en las redes sociales que lo vinculan a él y a otros diputados con documentos entregados a los bancos europeos que congelaron el dinero de Alex Saab, y con la “operación alacrán”, concretamente con su participación en el affaire de defensa en Europa del ciudadano Alex Saab, enviando comunicaciones a bancos en nombre de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, pidiendo desbloqueo de cuentas de empresas del señalado ciudadano colombiano, hoy detenido en Cabo Verde, y vinculado a operaciones de importación de alimentos distribuidos a través de los CLAP; en segundo lugar, a raíz de esas acusaciones el diputado Luis Parra procedió a amenazarme de muerte y de ponerme preso, diciendo que, “o te mandamos a matar o te mando a poner preso”, y que ya había hablado para que me pusieran preso con alto dirigente de la revolución venezolana, utilizando de una manera vulgar el nombre de ese ministro», reza parte de la denuncia recibida ante los órganos del régimen de Nicolás Maduro”.

“Enfáticamente alertamos al Ministerio Público a tomar en serio las denuncias proferidas por el diputado Luis Parra, porque este ha demostrado fehacientemente ser un delincuente político, primero al votar las leyes propuestas por Juan Guaidó que fue la raíz de las sanciones que Estados Unidos (EE.UU) y la Unión Europea (UE) han impuesto a Venezuela, como militante que fue del partido Primero Justicia (PJ), y luego, después que fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional cambió extrañamente de actitud política, dando un giro de trescientos sesenta grados, traicionando sus supuestos principios políticos de derecha por unos revolucionarios que sabemos son inexistentes, para andar ahora suplicando a las instituciones ante las que antes pedía se sancionara al país», acota el denunciante”, acotó el denunciante.

CARLOS HERRERA Y LUIS PARRA DE GIRA EN EUROPA

Carlos Herrera, actual denunciante contra el diputado Luis Parra, le acompañó en la polémica gira internacional que según trascendió en medios de comunicación tenía como objetivo interceder a favor de empresarios vinculados a la dictadura de Maduro, entre ellos, Álex Saab.

“Quiero aclarar ante el Ministerio Público que yo sí viajé con los diputados de la Comisión de Contraloría que incluía al diputado Luis Parra, a propósito de una invitación que me hiciera la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (de fecha 13 de febrero de 2019), para cubrir una serie de investigaciones y denuncias contra exfuncionarios del gobierno nacional de Venezuela por hechos de corrupción, pero en ningún momento participé en el entramado que supuestamente formaron los diputados viajeros de enviar cartas a instituciones bancarias de Europa para solicitar desbloqueo de cuentas bancarias a favor de ciertas empresas supuestamente vinculadas con Alex Saab, según han relatado medios de comunicación, o a pedir que no se bloquearan fondos de dichas empresas, porque los diputados tenían su propia agenda que no respondía a la mía”, refiere el denunciante según el texto.

“Hago responsable a este delincuente político, Luis Parra, de mi integridad física, si me espicha un caucho, me exploto en la autopista, se me van los frenos, o me dan un tiro como dice el delincuente ese”, concluye la denuncia.

A CONTINUACIÓN TEXTO ÍNTEGRO DE LA DENUNCIA FORMAL PRESENTADA A LA FISCALÍA DE MADURO

Ciudadano

Doctor Tarek William Saab

Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela

Su despacho

Quien suscribe, Carlos Herrera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 9. 418.613, asistido en este acto por el abogado en ejercicio, Pedro Francisco Aranguren Gualdrón, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número: V- 8.132.053, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 28.788, ante usted ocurro a los fines de presentar la siguiente denuncia contra el diputado Luis Parra, de acuerdo con lo establecido en los artículos 267 y 268 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual queda formalizada en los términos que continuación se exponen:

OBJETO DE LA DENUNCIA

Es el caso, que el día 18 de septiembre de 2020 recibí a las 9 de la mañana aproximadamente una llamada del diputado Luis Parra, para acusarme, en primer lugar, de ser responsable de información documentada que supuestamente está apareciendo en las redes sociales que lo vinculan a él y a otros diputados con documentos entregados a los bancos europeos que congelaron el dinero de Alex Saab, y con la “operación alacrán”, concretamente con su participación en el affaire de defensa en Europa del ciudadano Alex Saab, enviando comunicaciones a bancos en nombre de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, pidiendo desbloqueo de cuentas de empresas del señalado ciudadano colombiano, hoy detenido en Cabo Verde, y vinculado a operaciones de importación de alimentos distribuidos a través de los CLAP; en segundo lugar, a raíz de esas acusaciones el diputado Luis Parra procedió a amenazarme de muerte y de ponerme preso, diciendo que, “o te mandamos a matar o te mando a poner preso”, y que ya había hablado para que me pusieran preso con alto dirigente de la revolución venezolana, utilizando de una manera vulgar el nombre de ese ministro; en tercer lugar, quiero desmentir que las acusaciones que me lanzó telefónicamente el diputado de marras, son falsas, porque en ningún momento he publicado en Primicias24, de quien soy editor, esa documentación que circula en las redes sociales, de la cual algunos diputados que viajaron a Europa con el diputado Parra tuvieron acceso porque firmaron las mismas cartas y comunicaciones dirigidas a varios instituciones bancarias y que hoy están enemistados con el diputado Parra, contra el que presento formal denuncia, y es lógico deducir que cualquiera de esos diputados y abogados, que incluso les deben honorarios profesionales en Europa porque contrataron a esos abogados para denunciar a varios exfuncionarios por corrupción, y son absolutamente ciertos pero no los entregué yo ni se parecen a los que están en mi poder, y lo que extraña que en vez de asumir que son ciertos y dejar de engañar a la opinión pública, opta por amenazarme de muerte cual delincuente y mafioso político

ANTECEDENTES DEL CASO

Quiero aclarar ante el Ministerio Público que yo sí viajé con los diputados de la Comisión de Contraloría que incluía al diputado Luis Parra, a propósito de una invitación que me hiciera la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (de fecha 13 de febrero de 2019), para cubrir una serie de investigaciones y denuncias contra exfuncionarios del gobierno nacional de Venezuela por hechos de corrupción, pero en ningún momento participé en el entramado que supuestamente formaron los diputados viajeros de enviar cartas a instituciones bancarias de Europa para solicitar desbloqueo de cuentas bancarias a favor de ciertas empresas supuestamente vinculadas con Alex Saab, según han relatado medios de comunicación, o a pedir que no se bloquearan fondos de dichas empresas, porque los diputados tenían su propia agenda que no respondía a la mía, y por no estar con ellos las veinticuatro horas, porque no dormía ni estaba con ellos todo el tiempo, y es por la supuesta información que manejo y de documentación que acreditan las actividades del diputado Luis Parra y de los otros diputados que el denunciado de marras me acusa de ser responsable de la documentación que anda circulando por las redes sociales, lo cual es de una elucubración de base fantástica a que echa mano el diputado Parra porque yo soy responsable de lo que se publica en Primicias 24, además, es de señalar que el usuario de la cuenta twitter de dicho medio digital (@primicias24) fue bloqueada por la compañía que maneja esa red social, por lo que es de una acusación falsa de toda falsedad que este tipejo que lamentablemente tiene la distinción de diputado me lance la alegre acusación de ser responsable de lo que las redes han venido publicando ampliamente contra Luis Parra y otros diputados y en la que se me ha vinculado injustamente, precisamente porque viajé con estos diputados a Europa, representando a Primicias24, como otros representantes de medios viajaron, en estricto cumplimiento de la labor periodística sin que tengamos que ver en participaciones escabrosas de amparar supuestamente a empresarios, porque no tenía ni competencia para ello como editor de un periódico, ni fue mi intención a viajar a Europa a amparar negociados que pudieron tener algunos de estos diputados con el empresario mencionado supra.

LUIS PARRA ES UN DELINCUENTE POLÍTICO.

Enfáticamente alertamos al Ministerio Público a tomar en serio las denuncias proferidas por el diputado Luis Parra, porque este ha demostrado fehacientemente ser un delincuente político, primero al votar las leyes propuestas por Juan Guaidó que fue la raíz de las sanciones que Estados Unidos (EE.UU) y la Unión Europea (UE) han impuesto a Venezuela, como militante que fue del partido Primero Justicia (PJ), y luego, después que fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional cambió extrañamente de actitud política, dando un giro de trescientos sesenta grados, traicionando sus supuestos principios políticos de derecha por unos revolucionarios que sabemos son inexistentes, para andar ahora suplicando a las instituciones ante las que antes pedía se sancionara al país, que hagan cesar el bloqueo inclemente que han impuesto contra Venezuela, pasando de reconocer a Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República cuando esta se fue del país, ahora a reconocer al actual Fiscal General de la República sin mediar fundamento o justificación política alguna, llamándolo usurpador, por lo que ha ganado el remoquete de traidor y vendido por parte de las filas de su otrora militancia de derecha, que reconocía a Juan Guaidó como un supuesto presidente interino, dentro de los cuales se contaba el diputado Parra, cansándose de llamar usurpador al presidente Nicolás Maduro, y votando todas las leyes hasta el 15 de diciembre de 2019, que fueron responsables que en Venezuela no haya gasolina, el bloqueo del comercio del oro y el robo que nos han hecho algunas naciones que tenían en sus bancos este vital producto para Venezuela, que votaron a favor de que el TIAR nos invadiera a través de los ejércitos que conforman sus países miembros, siendo uno de los principales instigadores que a los chavistas los quemaran, nombró al Tribunal Supremo de Justicia paralelo, para luego intempestivamente reconocer al presidente Maduro como su presidente constitucional, demostrando que es un delincuente político, porque no tiene principios ni banderas que respetar, porque los enloda y sacrifica a costa de intereses personales innombrables.

Este ciudadano, Luis Parra, sin previa consulta me nombró el 21 de enero de 2020 como representante de la Asamblea Nacional ante el gobierno norteamericano para que yo mediara a fin de conseguir el reconocimiento del Departamento de Estado como presidente de la Asamblea Nacional, y como no había obtenido el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, cuando me enteré de ese nombramiento renuncié a tan espúrea representación que él me había otorgado inconsultamente.

Es de informar que fui deportado por el gobierno colombiano, catalogándome como persona de alta de peligrosidad por supuestamente estar vinculado con la llamada “Operación Alacrán”, cosa que es completamente falsa.

Además este diputado Parra me acusa también de ser responsable de videos que están circulando en los que él aparece masturbándose en Portugal, en una tienda de ropa, contando euros en un baño y en Italia diciendo que era chavista, aclarando que Primicias24 es incapaz de publicar esas vulgaridades que están reñidos con la moral pública.

Quiero aclarar que me he negado a ir a declarar a la fiscalía colombiana y a los organismos de investigación de Estados Unidos, que me han invitado informalmente, pero sí me invitan formalmente podré acudir porque yo no he cometido ningún delito ni he participado en ninguna trama de corrupción, y tengo mi moral revolucionaria en alto, siendo incapaz de traicionar mis principios, acotando que primero declararía en la fiscalía de mi país antes que en cualquier otra, porque no he cometido ningún delito.

Tengo por escrito una carta firmada por un diputado, Ismael León, de fecha 26 de febrero de 2020, diputado de Voluntad Popular, que denunció la Operación Alacrán, que consigné en la fiscalía colombiana, que da cuenta de los hechos, afirmando que en ningún me encuentro involucrado de la Operación Alacrán, ni directa e indirectamente, siendo mi relación con los diputados involucrados en dicha operación solo de tipo periodístico.

Este diputado, Luis Parra, que tengo entendido por las redes sociales que ahora es del partido Primero Venezuela, que por cierto “hay que ser bien sinvergüenza para pertenecer a ese partido”, donde van los diputados alacranes como candidatos a la Asamblea Nacional, es un saltimbanqui de la política.

Hago responsable a este delincuente político, Luis Parra, de mi integridad física, si me espicha un caucho, me exploto en la autopista, se me van los frenos, o me dan un tiro como dice el delincuente ese.

DOCUMENTACIÓN CONSIGNADA

– Carta a embajada de Estados Unidos, de fecha 21 de enero de 2020, firmada por el diputado Luis Parra

– Carta enviada por Carlos Herrera a Luis Parra, de fecha 23 de enero de 2020, en el cual rechaza el cargo de representante de la Asamblea Nacional ante Estados Unidos.

– Carta del diputado Ismael León, de fecha 26 de febrero de 2020.

Finalmente, solicito al Ministerio Público que investigue al ciudadano Luis Parra por qué anda armado con fusiles de alto calibre, siendo creíble entonces la amenaza de muerte a través del sicariato que me profirió, utilizando el nombre de un alto funcionario público del gobierno para lanzar sus alegres amenazas de sicariato.

Dirección: Parque Carabobo, torre A, piso 9, oficina 915-916, Caracas. Teléfono: 0412-6224833.

En Caracas, a los 21 días del mes de febrero de 2020.