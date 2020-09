José Gato Briceño: Enfermos de ignorancia

Posteado en: Opinión

Boquiabierto queda uno al escuchar tanta atrocidad de los cretinos que gobiernan nuestro país. Estoy convencido de que lo dicen pensando que creeremos sus estupideces y que muchos las tomarán como palabras ciertas sin discusión.

Por más que parezca inútil refutarles algo, lo considero necesario especialmente para quienes en un futuro lean esto, puedan saber la realidad y lo correcto de cada tema hoy embadurnado de falsedad por los narcocriminales.

Hace unos días ví un reporte de la inspección hecha por la narcogobernadora del estado Monagas a la Planta de Tratamiento de Agua en Mundo Nuevo, ubicada en el estado Anzoátegui que forma parte del acueducto de Monagas y en su disertación sobre “esta maravilla hecha por la Revolución” (puesta en marcha en gestión de Carlos Andrés Pérez) dijo varios disparates como es costumbre: “aquí estamos en esta hermosura de planta para surtir a Maturín que funciona al 100% pero solo tenemos un problema… no llega agua a Maturín”. Muy orgullosa ella de esta obra que dé solución no tiene nada pues ya desde hace más de 15 años se determinó que seguir dependiendo de una dotación de agua potable por una tubería de 130 kilómetros de largo, intervenida por productores agropecuarios, con fisuras, fugas, tramos caídos y un sinfín de problemas, esta “solución” hoy obsoleta es la gran obra por la que cacarea está mitómana revolucionaria.

Maturín y en general el oeste del estado (Eje municipios Cedeño, Zamora, Maturín) tienen ya un plan de ataque, el proyecto para la solución definitiva y por mucho tiempo 50/100 años) de la captación, almacenamiento y distribución de agua potable. Aunque existía parte de la infraestructura para la Maturín de 150.000 habitantes, los gobiernos entre los años 90, hasta el 2004 se estancaron en paliar y remendar, dejar perder instalaciones y elementos y no en repotenciar, ampliar y dar potencial al sistema entonces incipiente, sin proyección de largo aliento. Un sistema básico, sin grandes propuestas para recibir la tarea de dotar a la futura gran área metropolitana de Maturín de un millón de habitantes.

Luego de recibir a finales de Noviembre de 2004 este panorama esbozado, puedo sintetizar en obras lo realizado para que se entienda que la mezquindad de estos criminales, no los deja dar continuidad a proyectos impostergables solo por no articular sobre la base de una visión integral y de progreso.

Cabe mencionar que esta obra, la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Bajo Guarapiche, elemento medular del sistema de agua de la capital de Monagas se ejecutó durante casi todo mi primer periodo de gestión, por más de tres años todo el que circulaba por la zona del bajo Guarapiche vio a la luz de los hechos que día a día se avanzaba en levantar tanques, subestación, filtros y a pesar de ser testigos de esta palpable realidad algunos detractores “AntiGato” a ultranza discuten y niegan que esa infraestructura haya sido construída durante mi gestión. La mezquindad abunda y entorpece las grandes ideas para beneficio de todos. Nadie puede negar que, a pesar de ser una competencia directa del gobierno nacional y sin que este aportara ni un céntimo, esta obra fue hecha a punta de recursos del estado Monagas muy a pesar de quienes se mantuvieron indiferentes teniendo a Maturín por 32 años sin agua suficiente, con parches, cisternas y una planta básica y de bajísima capacidad de producción de agua potable, tuvieron todo el apoyo tanto del presupuesto nacional ya que un monaguense hijo de Aragua de Maturín, Armando Sánchez Bueno, quien fue por más de 25 años Presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, dónde se discutía el destino del dinero de la nación, miembro de la dirección del partido Acción Democrática ,además de tener también en el alto poder a Luis Alfaro Ucero oriundo de Teresén, municipio Caripe, no impulsaron eso por falta de visión y de planificación del futuro del estado. Tuvieron la oportunidad, el dinero, todo el apoyo político a nivel central para impulsar esos proyectos para no dejar a Maturín sin agua y todavía hoy se está padeciendo por ese manejo a corto plazo del problema y ahora agravado de la mano de estos mentecatos que no saben qué hacer.

Sucintamente se muestra la inversión en:

Producción-Plantas Potabilizadoras

Mundo Nuevo:

No se consideró hacer gran inversión pues al igual que hoy de los 2000 litros por segundo (los) que se producen no llegan ni 200 a Maturín

Bajo Guarapiche:

En la planta vieja que se recibió en condiciones en las que procesaba un máximo de 150 litros por segundo, se adecuaron los sedimentadores existentes y se aumentó la capacidad a 1000 lps para atender rápidamente las necesidades de ir incorporando sectores al servicio y paralelamente se abordó la construcción de la Planta Nueva con 4 sedimentadores y 8 filtros dándole a la planta 1000 litros por segundo (lps) adicionales para un total de 2000 lps. Se construyó además el tanque de almacenamiento de la planta con capacidad de 5 mil metros cúbicos o 5 millones de litros para enviar a Boquerón 200 lps, al tanque de La Manga 200 lps, al Centro de la ciudad via Juncal 400 lps y 1000 lps al Alto Guri quedaban 200 en almacenamiento

Se construyó la subestación eléctrica de la planta de 10 mva para usar 5 y dejar 5 de respaldo. En captación la capacidad de bombeo a planta era de hasta 3000 lps.

Vale destacar que el tema de caudal o cantidad de agua allí nunca fue problema porque en tiempos de sequía allí da 4000 lps.

Se incluyó sistema de pre cloración antes de entrar a planta y post cloración a la salida de la planta.

Se construyeron 2 filtros adicionales.

Sin hablar a fondo de la construcción de baterías de pozos como producción alternativa para emergencias. Pozos de gran aforo en otros sectores para reforzar las redes cumpliendo con normas del ministerio de Ambiente. El Cementerio de La Cruz.. Terrazas del Oeste, Alto Paramaconi, Costo Arriba, Av. El Ejercito, La Puente, La Pica, entre muchos.

Almacenamiento

Para aprovechar al máximo lo poco que llegaba de Mundo Nuevo se repotenció el tanque de Punta de Mata con llenado en las noches y soltar en el día para darle agua a toda la línea al menos hasta La Cruz de la Paloma.

Además del tanque de la Planta

Reconstrucción total del tanque de la manga-tanque rojo (estaba totalmente oxidado, lleno de huecos y estructura destruída) logrando 5 millones de litros

Este tanque y los de Alto Guri tenían función de tanques compensadores del sistema llenado nocturno para generar al menos un 40 % adicional de servicio por almacenamiento.

Se elaboró el proyecto de construcción de un tanque de almacenamiento de 5 millones de litros en la entrada de Boquerón.

Distribución

Reparaciones y sustitución de tramos en diversos autos del centro de Maturín, Los Godos, La Floresta, Av. Juncal.

Construcción de nuevos acueductos Siquiátrico Barrio Ezequiel Zamora, Colinas del Sur, La Cruz, Barrio Flor Marina, La Orquídea entre otros.

Acueductos comunitarios: se colocaron 52 kilómetros de tubería de PEAD de 4 pulgadas con mano de obra comunitaria y financiamiento totalmente de recursos del ejecutivo del estado Monagas e inspección por parte de Aguas de Monagas.

Estando claros que un sistema integral de acueducto sin almacenamiento sedimentado y en volúmenes importantes como lo es un embalse o represa no estaba completo y por tal razón fuimos los promotores de un proyecto para surtir toda la línea oeste entre el Municipio Cedeño y la Ciudad de Maturín cuya ubicación según los estudios elaborados arrojó su ubicación en la zona de Areo con aporte de agua de los ríos Areo y Amana lo que garantizaría una enorme represa.

Adicionalmente en cada municipio se repotenciaron todos los sistemas con obras de envergadura por nombrar alguna tenemos la reactivación del tanque de Teresén en el municipio Caripe de 5 millones de litros y se construyeron acueductos en diversos sectores del Estado como los de San Antonio de Capayacuar y Triste en el municipio Acosta.

Esto solo refiriéndose al sistema de agua potable, si evaluamos el resto de lo que compone el ordenamiento del estado y sus centros poblados nos damos cuenta de que a pesar de que en esos años de bonanza y viento a favor se hablaba de la Monagas del Siglo 21 más bien parece que era un pote de humo, pues no se reflejó en ejecución planificada de redes de infraestructura. Toda esta falta de visión acompañada de ejecución ordenada generó el colapso ya que cómo es natural la ciudad crece en sus bordes o periferias y en Maturín hay zonas que por su condición de relieve y condición de suelos inundables (remansos de morichales) no son urbanizables, sin embargo fueron permisadas ya que los gobernantes desde los años 80 autorizaron construcciones no permitidas. Ejemplo claro de esto es la zona en el este entre Juanico y La Floresta, llamada La Franja la cual tenía Prohibición de urbanización por parte de todas las autoridades de ambiente y alcaldía. Inexplicablemente o mejor dicho, permisados sin atender a la prohibición cuentan con la permisología municipal, quienes habitan en dichas ocupaciones que obviamente tienen serios problemas hoy en día. Caso similar pero en el ámbito de invasiones fue el sur de la ciudad, zonas de morichales también como los inmensos barrios de El Soberano y Prados del Sur en este último se invirtió entre 1994 y 1996 una millonada en consolidar esta zona que es húmeda permanentemente e inundable todo el año y por más que se aplique cualquier propuesta de ingeniería sabemos que siempre será extremadamente costoso tener operativas por ejemplo las redes de aguas servidas por razones obvias. Con esto quiero decir que no es sólo llenar papeles de proyectos y hacer publicidad de lo que debe ser el modelo de país, de estado, de ciudad, sino que es imperante la acción tal como se avanzó durante 8 años de gestión sin pausa.

No está de más decirle a aquellos infortunados difamadores que siempre criticaron mis acciones acusándome de que todos los recursos iban para mi tierra natal Caicara de Maturín, que nada más en el asunto agua ya vieron la inmensidad de obras y recursos invertidos sólo en la ciudad capital del estado y aparte de eso mi opinión siempre ha sido que desgraciado aquel hijo de pueblo que llegue al poder y no ayude a progresar a la tierra que lo vio nacer, sino ¿quien más lo va a hacer ?. No como algunos caciques políticos monaguenses de gran poder por décadas y que a su pueblo ni un metro de cloacas le hicieron. El ya mencionado Luis Alfaro Ucero no le construyó a su pueblo Teresén nada que les elevara su condición de vida, por cierto en mi gestión se ejecutaron las cloacas de este centro poblado.

Ni hablar del capo Diosdado Cabello que su pueblo El Furrial, municipio Maturín es un pueblo fantasma, que hasta tuve que instalar electricidad de 220V pues no existía y hoy por hoy es uno de los pueblos más arruinados de Venezuela teniendo al hombre más poderoso del país, con todo el dinero posible y los furrialenses muriendo de mengua sin una sola fuente de empleos, sin agua, sin gas estando ese pueblo enclavado en el yacimiento de gas más importante del mundo, solo le interesa el negocio de la droga y seguir sembrando el terror en nuestro país. Son mediocres sin amor ni valores para ayudar a su patria chica.

Siempre que recorro mentalmente mi amado estado Monagas desde la cárcel del exilio, recuerdo cada rincón, cada intervención hecha con la pasión de mejorar la calidad de vida de mi gente y con la esperanza de volver, sigo luchando por la caída y salida de los capos delincuentes con la denuncia a través de lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot Facebook: José Gregorio El Gato Briceño

gatobriceno.blogspot.com

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2020/09/enfermos-de-ignorancia-atraso-y-mentiras.html