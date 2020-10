Abdalá y Tarek, dos caras de la justicia por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“El que esté libre de pecado que lance la primera piedra…” Jesús de Nazareth

La administración de justicia y el sistema penitenciario, así como los organismos de seguridad y defensa, inteligencia y contrainteligencia, generan día a día situaciones tan sorprendentes como los mitos y leyendas que cobran vida en el llano venezolano, procesados y penados de toda índole, privados de libertad o sometidos a medidas sustitutivas de libertad, vivos o muertos, copan la escena pública en medio de inaceptables abusos y excesos gubernamentales.

El 19 de septiembre de 2020, Abdalá Makled hizo viral en las redes sociales un video (https://www.youtube.com/watch?v=0Qh4d-p6JHs) que se filtró desde los sótanos de la Disip, donde está preso. Procuré entrevistar a este ciudadano cuando era candidato a Alcalde de la capital del Estado Carabobo, más su apretada agenda dejó pendiente nuestra conversación. Volviendo al video, en mi humilde opinión es un serio cuestionamiento no sólo al Poder Judicial sino también a todas las instituciones oficiales, sus palabras, dirigidas a Nicolás Maduro y Tarek William Saab, recalcan la pérdida del Estado de Derecho en el país, y sin Estado de Derecho la recta administración de justicia pasa a ser una mera ilusión, entre líneas eso fue lo que expresó Abdalá en el video:

“Muy buenas noches, hoy es 19 de septiembre de 2020, soy Abdalá Makled, estoy preso desde hace 12 años, fui a un juicio, me condenaron a 6 años y 6 meses, me rectificaron mi pena, y hace una año y medio me llegó mi boleta.

Señor presidente Nicolás Maduro, como usted dice que no tiene conocimiento, en el Sebin me tienen desde hace año y medio bajo cautiverio, me han llegado dos boletas, libertad plena, y no me han querido liberar.

Señor Fiscal General, por favor, le pido, con todo respeto, por favor que se avoque a esto porque estoy muy mal de salud y no me quieren liberar el Sebin desde hace un año y medio, tengo mi boleta, libertad plena. “¡Aquí está la boleta! Y de paso me tienen un grillete.”

En el terreno de las percepciones y de la formación de la opinión pública, ha habido algunas distorsiones importantes a partir de esta denuncia, que irónicamente están en sintonía con la opacidad del Poder Judicial y de instituciones policiales y militares, resaltando la tendencia a denigrar de Abdalá, al punto de hacerlo no merecedor de la libertad que en Derecho le corresponde luego de cumplir el doble de la condena que el Tribunal 20º de Juicio de Caracas le dictó el 10 de febrero de 2015 “por el delito de ocultamiento de armas de fuego”.

En ese sentido, Abdalá es la cara de la justicia tardía, que no es justicia sino denegación de la misma y que en la actualidad se cierne por igual sobre quienes han cometido delito y sobre aquellos a quienes se los han forjado como es el caso de los presos políticos. Más bochornoso es que Tarek William Saab sea la cara del deber ser, de la justicia ilusoria, para muestra un botón, cuando le preguntaron sobre el “caso Abdalá Makled”, Saab contestó: “Todo ciudadano que tenga una boleta de excarcelación, tiene que ser liberado.”

Entonces, uno se pregunta, sólo por citar dos casos que expresan la denegación de justicia a todos los privados de libertad, ¿por qué no han excarcelado al Ptte. (Av) Petter Moreno, condenado a 4 años y 8 meses de prisión, cumplió la condena y actualmente tiene “BOLETA DE EXCARCELACIÓN” desde el 20/12/2019 Han pasado 10 meses y sigue preso. ¿Por qué sigue encarcelado Juan Cisneros Díaz si debió haber quedado libre hace más de un año, según lo indicado en la “BOLETA DE EXCARCELACIÓN” que mostró en un video filtrado también desde los sótanos de la Disip? No hay distinciones en la denegación de justicia a los privados de libertad y si existiese alguna, en la cual sea ostensible la justicia expedita, es por obra y gracia de la justicia verde de George Washington.

Ante este panorama, me permito ser reiterativo apelando una vez más al viejo adagio, “Demorar la justicia es denegarla” tanto a los presos políticos como a quienes como Abdalá Makled no entran en esa categoría, la denegación es la misma y viene a profundizar las violaciones de derechos humanos en Venezuela precisamente en la persona de un ciudadano que muchos creen, sí, creen que fue penado por delitos de narcotráfico. Cierto, esa fue la etiqueta con la que se manejó el caso desde el 13 de noviembre de 2008, fecha de su detención, llamando a las cosas por su nombre, Abdalá cumplió una condena de 6 años y 6 meses “por el delito de ocultamiento de armas de fuego”, y esa condena le fue impuesta 7 años después de estar preso, como se verá también es víctima de las consabidas dilaciones procesales.

De tal manera que el retardo procesal no es exclusivo de los presos políticos, porque como vemos en el caso comentado, dictaron sentencia condenatoria 6 menes después que el enjuiciado había cumplido la pena tardíamente dictada el 10 de febrero de 2015, dando lugar a una irregularidad que pretendieron subsanar rectificando la pena, aumentándole años, los cuales también cumplió, este desiderátum forma parte de los cuentos de nunca acabar con que nos sorprende a diario una obscena administración de justicia.

Hablando de justicia tenemos que ser claros. Todos los seres humanos tienen derecho a que se les respete sus derechos humanos, sea el Ptte. (Av) Petter Moreno o Abdalá Makled. Yo no soy juez ni verdugo, solo lucho por los derechos humanos y si una persona es sentenciada a un periodo determinado y cumple con ese periodo, según lo que estipula la ley, entonces debe cumplirse su excarcelación inmediatamente y no hacerlo es una violación a sus derechos humanos y al mismo tiempo a la ley y es lo que se está denunciando. Un internauta lo expresó así: “el que comete un error y paga su sentencia debe ser puesto en libertad. Las leyes no son más que el pacto social, las reglas que asumimos todos los ciudadanos.”

Nota: Me entere por los medios de comunicación la triste noticia del fallecimiento de la Periodista Berenice Gómez “La Bicha” en Bogotá. Quien batallo contra un cáncer. Siempre la recuerdo con mucho cariño. Ella conducía el programa Los chismes de La bicha, en la televisora Radio Caracas Televisión y en varias oportunidades estuve en su programa (https://acortar.link/AexKR), (https://acortar.link/AexKR) solo le digo a la familia Gómez Velázquez. Sentido pésame

