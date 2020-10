¿Llevando patria? Soldados de la Fanb entrenan en cholas dentro del cuartel (FOTO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La crisis económica, social y humanitaria por la que pasa está pasando Venezuela no solo ha afectado a los más vulnerables de la población, pues, miembros del ejército venezolano también se han visto perjudicados por esta situación. De acuerdo con un tuit publicado por el monitor de conflictos CNW, se puede ver a un grupo de soldados de la Fanb entrenando en precarias condiciones dentro de un cuartel, utilizando cholas y sandalias para hacer sus respectivos ejercicios.

lapatilla.com

Soldiers in a Venezuelan military base, some of them don’t have any shoes and the rest are in sandals or flip flops, this is out on the training yard.#Venezuela pic.twitter.com/19X9v0VTvf

— CNW (@ConflictsW) October 8, 2020