El “particular” baile de graduación en plena pandemia que causó indignación en las redes (VIDEO)

Unas imágenes de un grupo de estudiantes bailando espalda contra espalda en plena pandemia de coronavirus han provocado indignación en la Red.

Por RT

En la grabación, publicada en Twitter el pasado domingo, se observa cómo los jóvenes bailan sin mantener la distancia social, si bien portan mascarilla. Al final de las imágenes el autor del vídeo se enfoca a sí mismo y hace un gesto de aparente desaprobación.

“No puedo decir si esto es una locura o desesperadamente triste”, reza el mensaje que acompaña la grabación. “¡Esto es un baile de graduación en la era de la estafa global del covid-19!”, continúa, asegurando que “la sociedad ha entrado en modo de autodestrucción”.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.

This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!

Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z

— BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020