Farid Richani: El amor a la Patria

Posteado en: Opinión

La crisis política y económica de nuestro país ha regado Venezolanos en todas las latitudes del planeta. Los Venezolanos nos hemos adaptado con éxito a muchos modelos, sistemas y leyes, progresando con exito en cualquier parte del mundo, lamentablemente debemos admitir una excepción, en cualquier parte menos en nuestra tierra. Quizás tiene razón ese proverbio que dice *”uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”* e indudablemente esa falta de éxito en nuestra tierra, tiene mucho que ver con esa diferencia entre el amor que le tenemos los venezolanos desde dentro y fuera del país.

Visto así es fácil apreciar que hemos desarrollado dos tipos distintos de “amores” por nuestra tierra, uno desde la perspectiva del que está afuera y otra desde el que vive en Venezuela. Desde la Venezolanidad escuchamos a los que viven afuera decir frases como “yo amo a mi país” comienzan a escuchar más música típica, recordar sus lugares e incluso con nostalgia y a la vez orgullo extrañar la diversidad que nuestro país tiene en cuanto a geografía, gastronomía y tradiciones. Los que vivimos en Venezuela nos recordamos entre nosotros día a día lo genial de nuestro país, “el mejor del mundo” nos damos ánimo apelando a lo que podemos hacer y lo noble de nuestra tierra. Pero ¿es todo eso amor a la patria?

Para entender eso, debemos primero entender ¿Qué es el amor? , concepto difícil de explicar porque la humanidad entera desde su existencia ha buscado definirlo como un todo, nunca separado como hoy, con la idea de que el amor es distinto para las parejas, los padres o los hijos e incluso para tu país. El amor es el mismo solo que con diferentes aplicaciones.

El concepto de amor comienza en la antigua Grecia, dónde se le reconocía como algo divino, representado por el dios *Eros*, era entendido como un algo que hacía irresistible estar enamorado, que no podías controlar y a lo que no te podías oponer, pero que te hacía sentir en lo divino (entre los dioses). Los Romanos luego convierten a Eros en *Cupido* y metafóricamente le agregan una idea que lo hace parecer un evento no planificado, mucho menos controlado, un flechazo que ocurre al descubrir al otro y lo convierte en alguien necesario en tu vida. Mucho más se ha escrito del amor, incluso hay quienes dicen que es el verdadero motor de la historia (en abierta contraposición a Marx) siempre entendiendo que te puedes enamorar de la vida, de una causa, de otra persona o de Dios; así no más, de un flechazo y sin explicación aparente; sin embargo, en el mundo moderno hay un concepto que nos confunde con una falsa enseñanza que distorsiona el concepto histórico que los filósofos a lo largo de la historia han definido como amor: “El Amor Propio” hemos escuchado de seguro frases como “primero hay que quererse a uno mismo para querer a otro” obviando lo único inherente a él.

La verdad es que el amor existe en tanto existe la otredad, en tanto se descubre y se acepta al otro como es, como otro, cuando existe un otro que se descubre y te flecha. Lo contrario no es amor, es ego o narcicismo, el amor existe en tanto existe otro, diferente de uno mismo, al que se descubre, se acepta tal cual es, se aprecia como divino y se decide cómo necesario en la vida, El amor propio en tanto es un concepto mal logrado, por uno mismo solo se puede sentir estima (autoestima) necesaria en demasía, pero nunca amor.

Byung Chul Han, un filósofo Sur Coreano, moderno, diría que el más actual. En su libro *”La Agonia del Eros”* escribe:

“No se puede amar al otro despojado de su alteridad, solo se le puede consumir”

Eso nos da una pista de lo que como Venezolano nos pasa, por un lado cuando cruzamos la frontera nos convertimos en ciudadanos de ley, cumplimos las normas de esa sociedad y nos integramos como locales, hábitos de eso que en nuestro suelo no tenemos. Nos encontramos con otro Venezolano y un sentimiento de necesidad nos invade (nos flecha). Pero desde suelo patrio entendemos nuestro país como un trozo de tierra bendita, especial y no como la combinación de historia y gente que juntas forman una nación. Nos cuesta un mundo entender que el amor a nuestra patria existe solo si reconocemos al otro y lo aceptamos, a nuestro conciudadano, a nuestro paisano, a la otredad. Entender que Venezuela es el otro nos cuesta un mundo y por el contrario nos consumimos, a veces perdiendo la humanidad, nos consumimos revendiendo y comprando la gasolina en 2 o 3 dólares el litro, al vender los tapabocas a 3 o 4 veces su valor real, al pagarlos, al hacer negocio con las medicinas más buscadas y caer en la necesidad de adquirirlas, al vender pasaportes y por necesidad tener que pagarlos, nos consumimos cuando un funcionario se hace cómplice de un delito por dinero, cuando un juez no imparte justicia sino que silencia una voz de protesta, cuando se cobra de más por un trabajo basado en la necesidad del otro o en la capacidad que tiene éste de “pagar más”, cuando cae en la mafia del gas y vendemos o compramos una bombona a un precio impagable por la mayoría, cuando creemos que el estado nos tiene que “dar”, Cuando no vemos el daño que le hacemos a los demás al comernos un semáforo, estacionarnos mal, orinar en la calle o no botar la basura en su lugar, cuando no pagamos algo a tiempo para aprovechar la tasa de cambio o para jugar con el dinero, nos consumimos. La necesidad nos ha llevado a consumir al otro y con el a nuestra patria y al amor que le profesamos.

Eso no es amor, eso no es amar a nuestra patria, no es lo que merece Venezuela, la estamos consumiendo y entenderlo es una verdad muy antipática.

@faridrichani