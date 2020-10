Pompeo condenó reciente inclusión de China, Rusia y Cuba en el Consejo de DDHH de la ONU

Luego que la Asamblea General de las Naciones Unidas eligiera el martes a Cuba, Rusia y China como miembros del Consejo de Derechos Humanos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de su cuenta en la red social Twitter, que este hecho, valida la decisión de EEUU de retirarse del consejo en 2018.

lapatilla.com

“La elección de China, Rusia y Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU valida la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo en 2018 y utilizar otros espacios para proteger y promover los derechos humanos universales a la Asamblea General de las Naciones Unidaseste año, lo hicimos”, dijo.

“El compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos es mucho más que palabras. Hemos identificado y castigado a los abusadores de los derechos humanos en Xinjiang, Myanmar, Irán y otros lugares, y hacemos un llamado a todas las naciones para que aprovechen este momento para volver a comprometerse con la Declaración Universal de los Derechos Humanos

U.S. commitment to human rights is far more than just words. We have identified and punished human rights abusers in Xinjiang, Myanmar, Iran, and elsewhere, and call for all nations to take this moment to recommit to the #UDHR.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020