Borrell, en cuarentena tras tener contacto con una persona contagiada de coronavirus

El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha informado este martes de que ha iniciado un periodo de aislamiento tras haber viajado con una persona que ha dado positivo por coronavirus.

EL CONFIDENCIAL

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, Borrell ha puntualizado que un miembro de la delegación con la que él y el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, viajaron a Etiopía la semana pasada es la persona contagiada.

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020