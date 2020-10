Las increíbles FOTOS de la “Luna invertida”, perfectamente alineada sobre Venus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El blog meteorológico StormchaserUKEU ha compartido en Twitter unas espectaculares imágenes de la Luna en posición invertida perfectamente alineada sobre una Venus de gran tamaño.

Por RT

Las fotografías fueron tomadas en Reino Unido poco antes del amanecer de este miércoles. Según la explicación de los astrónomos, la dirección de los ‘cuernos’ de la Luna depende de la posición relativa del Sol y siempre ‘miran’ al lado opuesto de este. Este tipo de luna invertida aparece con más frecuencia poco antes o después de los equinoccios de otoño y primavera.

Moon and fantastic Venus next to it this morning, #Mars visible out west! #Astrophotography #loveukweather pic.twitter.com/DC4y9PDjyp

Stunning views of #Mars and the stars from #Kent as it sets to the west this morning, look for a bright orange glowing star like feature, it sets soon… #loveukweather #ukweather #astronomy ? pic.twitter.com/JKpE2FeQNP

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) October 14, 2020