Los Ángeles estrena el primer robot de extinción de incendios en EEUU (VIDEO)

Un robot de extinción de incendios se sometió a su primera prueba importante el martes en Los Ángeles cuando se utilizó por primera vez en los Estados Unidos para combatir un gran incendio.

Por Fox News

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que se suponía que el robot Thermite RS3 tendría su presentación pública oficial por la tarde, pero fue llamado a trabajar unas horas antes debido a un incendio en el centro.

“Ya se había ensuciado en un gran incendio de estructura comercial de emergencia temprano en la mañana esa mañana, lo que demuestra su valor desde el principio”, dijo el departamento.

El Thermite RS3, fabricado por Textron: Howe & Howe Technologies, es un vehículo robótico compacto de extinción de incendios que cuenta con un centro de gravedad bajo y un chasis ancho.

Los bomberos dijeron que el robot de 3,500 libras que se asemeja a un tanque pequeño es capaz de rociar 2,500 galones por minuto, con una corriente que puede alcanzar hasta 150 pies de alto o 300 pies de ancho.

El RS3 se opera de forma remota con un controlador que proporciona retroalimentación de video de alta definición para “máxima maniobrabilidad en condiciones difíciles”, según el LAFD .

El jefe de LAFD, Ralph Terrazas, dijo en una conferencia de prensa que el departamento se dio cuenta de la tecnología por primera vez cuando vio la catedral de Notre Dame incendiarse en París el año pasado.

“No tengo ninguna duda de que nuestros ingeniosos bomberos encontrarán muchos más usos en los que ni siquiera he pensado”, dijo Terrazas.

“Este equipo nos ayudará a combatir incendios y mantener a salvo a los angelinos y nuestros bomberos”, dijo Garcetti.

El RS3 costó $ 278,000 y fue comprado y donado al departamento por la Fundación LAFD, informó FOX11 .

El RS3 se alojará en la estación de bomberos 3 en el centro de Los Ángeles y se desplegará en incidentes en un remolque dedicado remolcado por una camioneta.

El robot puede funcionar durante 20 horas sin repostar y cuenta con una hoja de arado frontal para empujar los escombros, incluidos los vehículos.

What is this?! ? Tune into Your #LAFD Facebook page at 1PM for the live-streamed unveiling of…..RS3! She already got dirty at this morning’s fire so we washed her up for her big intro ?? ?:LAFD | @PIOErikScott pic.twitter.com/DLwV36wLtF

— LAFD Talk (@LAFDtalk) October 13, 2020