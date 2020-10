Partidarios de Trump marchan en Nueva York con la “bandera más grande del mundo” (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una multitud de docenas de partidarios del presidente Trump marcharon frente a la Torre Trump en la Quinta Avenida y por Times Square en la ciudad de Nueva York con lo que se dice que es la “bandera Trump más grande del mundo”, según fotos y videos publicados en las redes sociales.

Por Fox News

La manifestación se abrió paso a través de los puntos calientes de Manhattan aproximadamente a las 3:30 pm del martes con la bandera de 75 pies por 50 pies, que estaba adornada con las palabras: ” Trump: Ley y Orden “, según el Daily Mail.

Mientras marchaban, la gente del grupo coreó “Cuatro años más”, “¿De quién son las calles? Nuestras calles”y el Juramento a la Bandera, según el informe.

Se compartieron varios videos de la demostración en una página de Facebook, titulada “OperationFlagDrop”, que cuenta con casi 140,000 miembros y está destinada a que los usuarios compartan imágenes de las banderas y pancartas de Trump 2020.

Eric Trump, uno de los hijos del presidente, agradeció a la multitud por su apoyo a su padre el martes por la tarde y tuiteó: “¡Los queremos mucho a todos! Si estuviera allí hoy … ¡bajaría y les daría a todos un gran abrazo! ”

