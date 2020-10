Rescatan en India a una mujer obligada por su esposo a vivir en un baño (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este miércoles, funcionarios del departamento de Protección de la Mujer y Prohibición del Matrimonio Infantil de la India, rescataron a una mujer que estuvo cautiva más de un año en un baño, informan medios locales.

Por: Actualidad Rt

La víctima, de la aldea de Rishpur (distrito de Panipat), fue obligada por su esposo a vivir alrededor de un año y medio dentro de un baño. La mujer, madre de tres hijos, fue encontrada en condiciones inhumanas, dentro de un aseo muy pequeño y maloliente localizado a un lado de la vivienda familiar.

Naresh Kumar, el esposo de la mujer, fue arrestado por la Policía local, acusado de mantenerla cautiva.

Rajni Gupta, agente del departamento fue advertida por varios locales, ella a su vez alertó a la Policía y viajó junto a ellos para rescatar a la mujer. “Estaba tan débil que ni siquiera podía caminar”, indicó Gupta.

Haryana: A woman who was allegedly locked inside a toilet for over a year by her husband was rescued by Women Protection&Child Marriage Prohibition Officer in Panipat.Victim’s husband claims that she is mentally unstable. Police say,”Complaint has been filed,action will be taken” pic.twitter.com/HVriII2jwj

— ANI (@ANI) October 15, 2020