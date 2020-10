Trump le da con todo a Biden: Es un corrupto y todo el mundo lo sabe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó este domingo 18 de octubre a su rival demócrata, Joe Biden, a quien catalogó de ser un corrupto y que todo el mundo lo sabía.

“Joe Biden es un político corrupto y todo el mundo lo sabe. Ahora tiene la prueba, tal vez como nunca antes se había tenido en un político importante. ¡Este es el segundo escándalo político más grande de nuestra historia!”, escribió el mandatario norteamericano en un tuit.

continuó su campaña a un ritmo frenético el sábado en un viaje por tres estados que arrancó en Michigan, donde llamó “criminal” a su rival Joe Biden y reiteró sus acusaciones contra los demócratas de ser “antiestadounidenses”.

Ante una animada multitud en Muskegon, Michigan, Trump apostó por temas bélicos y aseguró que los demócratas quieren “borrar la historia de Estados Unidos, purgar los valores estadounidenses y destruir la forma de vida americana”.

El millonario republicano escaló en su afirmación de que Biden es corrupto, evocando la misma teoría de la conspiración que llevó a su juicio político el año pasado y a un nuevo y turbio informe del New York Post con supuestas pruebas de corrupción contra un hijo de su rival.

“Joe Biden es un político corrupto y la familia Biden es una empresa criminal”, afirmó entre vítores.

“Es un criminal, ha cometido delitos”, lanzó después. “Es un riesgo para la seguridad nacional”.

Joe Biden is a corrupt politician, and everybody knows it. Now you have the proof, perhaps like never was had before on a major politician. Laptop plus. This is the second biggest political scandal in our history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2020