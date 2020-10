Virgil Van Dijk deberá ser operado de la rodilla tras fuerte lesión

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Malas noticias para el Liverpool. Retirado ayer en el choque ante el Everton debido a una lesión, finalmente se han confirmado los peores augurios para el central holandés Virgil van Dijk.

lapatilla.com

El Liverpool acaba de confirmar oficialmente que el futbolista de 29 años deberá someterse a una cirugía en su rodilla. Pese a que el cuadro de Anfield no informa sobre este aspecto, desde los distintos medios ingleses se señala que la lesión sufrida es en el ligamento cruzado anterior, lo cual podría dejarle fuera de los terrenos de juego durante más de siete meses.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.

Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.

You'll come back stronger, @VirgilvDijk ?

— Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020