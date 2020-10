Agentes de la inteligencia militar rusa fueron inculpados en EEUU por ciberataques

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Seis miembros de la agencia de inteligencia militar rusa GRU fueron inculpados en Estados Unidos por ciberataques globales, incluyendo contra la red eléctrica de Ucrania, las elecciones en Francia en 2017 y los Juegos Olímpicos en 2018, anunció el lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

Estos agentes “son acusados de llevar a cabo la serie de ataques informáticos más disruptivos y destructivos jamás atribuidos a un solo grupo”, dijo John Demers, fiscal general adjunto de Estados Unidos, en una conferencia de prensa.

"We announce criminal charges against the conspiracy of Russian military intelligence officers who stand accused of conducting the most disruptive and destructive series of computer attacks ever attributed to a single group," says assistant AG John Demers. https://t.co/cD4Pwdln3L pic.twitter.com/S2xbYY9eqW

— ABC News (@ABC) October 19, 2020