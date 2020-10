Kozak instó a los países “amantes de la libertad” a condenar el régimen de Maduro

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, instó este lunes 19 de octubre a los países “amantes de la libertad” a condenar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y apoyar un futuro más brillante para todos los venezolanos

“Orgulloso de unirme a [email protected] y a nuestros socios en #OASAssembly para trabajar por la restauración pacífica de la democracia en Venezuela”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

Proud to join @CancilleriaCol and our partners at #OASAssembly to work toward the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. We call on freedom loving countries to join us in condemning the illegitimate Maduro regime and supporting a brighter future for all Venezuelans. -MK

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 19, 2020