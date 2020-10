“Tengo que ser bien honesto”: Johnny Lozada, ex Menudo, habló sobre las acusaciones por abuso sexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La polémica en torno al grupo puertorriqueño Menudo no ha cesado desde que hace una semana se estrenó la bioserie Súbete a mi moto, proyecto que llegó a las pantallas de Latinoamérica y España a través de la plataforma Amazon Prime.

Por Infobae

Con la expectación que causó el serial, diversos ex integrantes de la famosa boy band se pronunciaron en contra de lo ahí retratado, pues consideran que no se plasmó fielmente lo que la agrupación vivió desde sus inicios en 1977.

Una de las reacciones polémicas es la de Roy Roselló, quien formó parte de Menudo a finales de la década de los 80 y convivió con Ricky Martin y Robi Draco Rosa, pues según lo dicho por el cantante, en la banda sufrió abuso sexual por parte del manager Edgardo Díaz. Así lo dijo:

“Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía ‘ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo’, y mismo yo llorando, yo sufriendo la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue cuando antes de yo salir de Menudo, fue en la mansión, en La loma, que él no lo contó porque claro que él tiene miedo”, reveló en una charla retomada por el programa Despierta América.

Ante estas declaraciones, fue un antiguo integrante, Johnny Lozada, quien dio a conocer su opinión, relatando cómo fue su experiencia en Menudo sin demeritar las acusaciones de Roselló:

“Yo estoy escuchando esto por primera vez en estos momentos, lo escuché cinco o quince minutos antes de entrar al aire. Como yo dije ayer en una de mis redes y entiendo que es así: la historia de cada uno de nosotros no fue la misma. Me conmueve lo que estoy escuchando porque oigo un compañero triste, un compañero que está dando su historia, que a lo mejor la ha dado en un momento dado y no ha sido validada como debe ser. Tengo sentimientos encontrados ahora mismo porque las historias aparentemente fueron distintas durante todo este proceso, yo afortunadamente viví una época en la cual para mí fue otra cosa, no estoy invalidando a nadie, no quiero que me tomen de esta manera, porque este tipo de cosas no deben tomarse de una manera muy liviana, todo lo contrario”, expresó el también actor en la misma emisión.

Lozada aseguró que durante su paso por Menudo, conformando la agrupación en sus primeros años de gloria, su inexperiencia y sus ganas de divertirse bastaron para no dimensionar cuál era la carga de trabajo real de la boy band que recorrió triunfalmente países como Brasil, Venezuela, Japón y Filipinas:

“En cuanto a la serie, te puedo llegar a decir, porque yo puedo hablar de mi vida, yo no puedo hablar de lo que le sucedió a los demás, estoy escuchando este tipo de cosas por primera vez. Cuando yo estuve en el grupo era otra cosa, no vi este tipo de cosas, te soy honesto, tengo que ser bien honesto, yo era un niño que se estaba divirtiendo porque estaba dándose una gran vida. Le dieron la oportunidad de estar en un grupo a nivel internacional y que me ha hecho lo que soy hoy en día y eso se lo agradezco”, agregó.

“El que te obliguen a trabajar cuando tú no quieres, especialmente si eres un niño, yo entiendo que sí hay algún tipo de delito. Sí te puedo decir que un momento dado nosotros trabajábamos mucho, yo no tengo la capacidad de…, no tenía la capacidad de entender cuánto era mucho o cuánto era poco, nosotros sí estábamos trabajando constantemente y no, déjame hablar de este video, que es la referencia que yo tengo: él (Roy Roselló) estaba hablando de La loma, estaba hablando de Robi (Draco Rosa), yo cuando eso sucedió ya yo estaba afuera del grupo. Robi fue la persona que me sustituyó a mí y pues yo no tengo ni idea de lo que él pudo haber pasado en ese momento. Sí, veo a un compañero, se nota sincero, lo veo hablando de una manera que hay que escucharlo”, mencionó Lozada visiblemente conmovido.

El intérprete aseguró que el equipo de producción de la bioserie inspirada en la trayectoria de Menudo lo buscó para conocer su testimonio; sin embargo “no llegaron a ningún acuerdo” y los creadores optaron por buscar a Ricky Meléndez, el integrante que más años duró en la agrupación.

“Al comienzo ellos sí me hicieron el acercamiento, yo fui la primera persona con quien ellos se comunicaron, después de haber hablado con Joselo y con Edgardo se reunieron conmigo para ver si yo podía ser una de las persona que dieran su testimonio. Desafortunadamente no llegamos a un acuerdo, entonces ellos fueron a donde Ricky y lo hicieron con Ricky, pero ellos sí me hicieron el acercamiento. (Era) un acuerdo en lo que yo quería y yo pedía”, finalizó Lozada.