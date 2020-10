El SSC Tuatara superó los 500 km/h y es el “vehículo de producción más rápido” del mundo (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La constructora estadounidense de superdeportivos Shelby SuperCars (SSC) alcanzó un récord de velocidad con su SSC Tuatara, que se ha convertido en el “vehículo de producción más rápido” del mundo al alcanzar una velocidad promedia de 316,11 millas por hora (508,73 kilómetros por hora).

Por RT

La marca fue lograda el pasado 10 de octubre a lo largo de un tramo de unos 10 kilómetros de la Ruta 160, en las afueras de Las Vegas (Nevada, EE.UU.), y bajo la supervisión de dos oficiales que registraron y validaron la prueba, según informó la compañía en un comunicado este 19 de octubre. El SSC Tuatara está equipado con un motor V8 de 5,9 litros que genera 1.750 caballos de fuerza con gasolina E95, desarrollado por Nelson Racing Engines.

