En VIDEO: Sonda Osiris-Rex de la Nasa entró en contacto con el asteroide Bennu

La sonda estadounidense Osiris-Rex entró brevemente en contacto este martes con el asteroide Bennu, tal y como estaba previsto, confirmó la NASA, aunque el éxito de la operación de toma de muestras no se conocerá hasta dentro de algunos días.

“Aterrizaje confirmado”… “Muestreo terminado”, anunció la agencia espacial durante la retransmisión en directo de las operaciones, arrancando una ovación entre el equipo al terminar esta intervención de algunos segundos, que llega más de cuatro años después del lanzamiento de la sonda.

“Todo fue perfectamente”, explicó minutos más tarde el jefe de la misión, Dante Lauretta, tomado por la emoción.

“Escribimos una página de la historia esta tarde”, añadió.

Tras arrojar nitrógeno comprimido a la superficie de Bennu, el brazo de la sonda debía recoger las partículas de menos de 2 centímetros de diámetro levantadas por el impulso. El objetivo era acumular al menos 60 gramos durante esos pocos segundos, lo que sería la mayor muestra extraterrestre recogida desde las misiones lunares Apolo.

Pero la masa exacta de la muestra no se conocerá hasta sábado.

Hasta ahora, Osiris-Rex solo ha podido enviar mensajes de confirmación, pero ninguna imagen: la sonda apenas podrá hacerlo en la noche del martes al miércoles, en cuanto regrese a su órbita y se encuentre a distancia segura del asteroide, tras cargar las baterías.

En las próximas horas y días, enviará numerosos datos e imágenes que darán una estimación del resultado de la toma de muestras.

The OSIRIS-REx Camera Suite (OCAMS) is powered ON. The camera suite's main goal is to document the sample collection activities. The images will show my descent to the surface, touch down at Nightingale, and back-away. pic.twitter.com/36IYbdIJcD

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020