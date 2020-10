Pompeo: Redoblamos esfuerzos con nuestros socios en el hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reiteró que no pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela mientras el régimen de Nicolás Maduro ataque sistemáticamente a sus propios ciudadanos e instituciones democráticas.

lapatilla.com

“En el #OASAssembly, estamos redoblando nuestros esfuerzos con nuestros socios en el hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela”, destacó Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

There can be no free and fair elections in Venezuela when the regime systematically attacks its own citizens and democratic institutions. At the #OASAssembly, we are redoubling our efforts with our partners in the hemisphere to restore democracy to Venezuela. #USatOASAssembly

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 20, 2020