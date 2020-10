Biden destruirá nuestra economía: La afirmación de Trump que invita a los estadounidenses a no cometer un error

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la manera en que se presenta el candidato demócrata a las elecciones venideras en el país sigue siendo una amenaza a la economía de su país, esto tras afirmar que el político continúa una senda errónea y muy contraproducente.

lapatilla.com

El mandatario utilizó nuevamente la red social Twitter para lanzar dardos contra su rival, a quien ha intentado minimizar durante la contienda.

“Recuerde, BIDEN aumentará sus impuestos a un nivel nunca antes visto. Esto no solo será muy costoso para usted, sino que destruirá nuestra economía, que está regresando muy rápidamente”, aseguró.

Remember, BIDEN is going to raise your taxes at a level never seen before. This will not only be very costly for you, it will destroy our economy, which is coming back very rapidly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2020